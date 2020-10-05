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Eşini 26 yerinden bıçaklayarak öldürdü, 9 yıl sonra yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2020 19:06 | Son Güncelleme

Bursa'da, 9 yıl önce kendisinden ayrılmak isteyen 2 çocuk annesi eşi Dilek Tüncer'i 26 yerinden bıçaklayıp, boğazını keserek öldüren Adem Tüncer (33), jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla memleketi Muş'ta saklandığı evde yakalandı.

Eşini 26 yerinden bıçaklayarak öldürdü, 9 yıl sonra yakalandı

Olay, 26 Ekim 2011'de Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi Atlı Sokak'ta meydana geldi. Kayınbabası Abdurrahim Tontaş'ın 4 katlı evinin 1'inci katında oturan Adem Tüncer, iddiaya göre kendisinden boşanmak isteyen eşi Dilek Tüncer'i kızı Melek ve oğlu Melik kayınbabasının evindeyken 26 yerinden bıçaklayıp, boğazını keserek öldürdü. Cinayetin ardından kanlı elbiselerini değiştirip kaçan Adem Tüncer, polis ekiplerinin tüm çalışmalarına rağmen bugüne kadar bulunamadı.

GİZLİ BÖLMEDE YAKALANDI

Muş Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aylardır süren takip ve istihbari çalışmalar sonucu Adem Tüncer'in Toprakkale köyünde saklandığı tespit edildi. Jandarma ekiplerince dron ile düzenlenen operasyonda Adem Tüncer, belirlenen adreste saklandığı evde sahte kimlikle yakalandı. Operasyonda gizli bölmede yakalandığı öğrenilen Tüncer, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

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