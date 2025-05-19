Eşini bakanlığa ifşa etti! Kontrole yakalandı sağlıklı çıktı: O soruya verdiği cevap viral oldu...

Sağlık Bakanlığı'nın yeni aldığı karar ile birlikte cadde ve sokaklarda boy-kilo indeksine bakılmaya başlandı. Bu uygulamayla birlikte fazla kilolu vatandaşların Sağlık Merkezleri'ne yönlendirilmesinin sağlanacak.

KENDİSİ SAĞLIKLI ÇIKTI ANCAK...

Bu uygulamaya takılan bireylerden birinin sağlık çalışanı ile konuşması gündem oldu. Boy- kilo oranına bakılan yaşlı adamın vücut kitle indeksi sağlıklı çıktı. Ancak yaşlı adamın, sağlık çalışanının "Çevrenizde kilolu birey var mı?" sorusuna verdiği cevap şaşkınlık yarattı.

VİRAL OLDU

Yaşlı adam sağlık çalışanına eşinin fazla kilolarından dert yandı. Cep telefonuna kaydedilen o anlar sosyal medyada 'eşini ihbar etti' şeklinde viral oldu. Yaşlı adam çareyi eşini de alıp kilo kontrol noktasına gelmekte buldu.