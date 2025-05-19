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Eşini bakanlığa ifşa etti! Kontrole yakalandı sağlıklı çıktı: O soruya verdiği cevap viral oldu...

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Çiğdem Sevinç

Yeni uygulamayla sokakta boy-kilo oranı ölçülen vatandaşlardan biri, eşiyle ilgili verdiği cevapla sosyal medyada gündem oldu. Sağlıklı çıkan yaşlı adam, eşinin kilolarından dert yanınca olanlar oldu. O anlar sosyal medyada 'eşini ihbar etti' şeklinde viral oldu.

Sağlık Bakanlığı'nın yeni aldığı karar ile birlikte cadde ve sokaklarda boy-kilo indeksine bakılmaya başlandı. Bu uygulamayla birlikte fazla kilolu vatandaşların Sağlık Merkezleri'ne yönlendirilmesinin sağlanacak.

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KENDİSİ SAĞLIKLI ÇIKTI ANCAK...

Bu uygulamaya takılan bireylerden birinin sağlık çalışanı ile konuşması gündem oldu. Boy- kilo oranına bakılan yaşlı adamın vücut kitle indeksi sağlıklı çıktı. Ancak yaşlı adamın, sağlık çalışanının "Çevrenizde kilolu birey var mı?" sorusuna verdiği cevap şaşkınlık yarattı.

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VİRAL OLDU

Yaşlı adam sağlık çalışanına eşinin fazla kilolarından dert yandı. Cep telefonuna kaydedilen o anlar sosyal medyada 'eşini ihbar etti' şeklinde viral oldu. Yaşlı adam çareyi eşini de alıp kilo kontrol noktasına gelmekte buldu.

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Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanlığı kontrol
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