Mynet Trend

Eşini öldüren kocadan mahkemede isyan ettiren sözler

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 21.06.2019 10:56 | Son Güncelleme

Antalya'da, kıskançlık nedeniyle tartıştığı eşi Zübeyde Demirbozan'ı (21) boğarak öldüren Tolga Demirbozan'ın duruşmada, "Farkında olmadan öldürmüşüm" demesi, eşinin yakınlarını isyan ettirdi. Demirbozan, ömür boyu hapse mahkum edildi.

Eşini öldüren kocadan mahkemede isyan ettiren sözler

Olay, geçen yıl 29 Temmuz günü saat 20.30 sıralarında, Kültür Mahallesi 3872 Sokak'taki apartmanda meydana geldi. 3 ve 5 yaşında iki erkek çocukları olan Zübeyde ve Tolga Demirbozan çifti arasında, kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine hurdacılık yapan Tolga Demirbozan, eşini boğarak öldürdü. Zübeyde Demirbozan'ın cansız bedenini, eve gelen arkadaşları buldu. Olay sonrası kaçtığı Nazilli'de polise teslim olan Tolga Demirbozan tutuklandı.

Antalya 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Tolga Demirbozan, başka bir suçtan tutuklu Zübeyde Demirbozan'ın kız kardeşi Mebluse Bozkurt, annesi Feride Bozkurt ve sanığın barodan atanan avukatı katıldı. Savcı esas hakkındaki mütalaasında, sanıkla maktulün sık sık kavga ettiklerini, sanığın mağdura şiddet uygulamasından dolayı hakkında kamu davası açıldığını belirterek, "Sanık çocuğu ile birlikte Aydın ilinde yaşarken, maktul Antalya'da iş bulup çalışmaya başlamıştır. Taraflar arasında evlilik bağı bitmiş olmasına rağmen çocuklar sebebiyle zaman zaman görüşmüşlerdir. Sanığın bu nedenden dolayı olaydan bir gün önce Antalya'ya gelip, maktulün kaldığı Sevda ve erkek arkadaşı Özay'ın evinde, çocuğu ile birlikte kalmıştır. Olay günü Sevda ve Özay'ın evden ayrılmasından sonra baş başa kalan sanık ve maktul arasında tartışma çıkmıştır. Tartışmanın büyümesi üzerine sanık maktulü yatağın üzerine yatırarak hareketsiz hale gelene kadar boğazını sıkmıştır. Akabinde maktulü öldürdükten sonra cüzdanındaki bir miktar parayı ve cep telefonunu alarak olay yerinden kaçmıştır" ifadelerine yer verdi.

esini-olduren-kocadan-mahkemede-isyan-ettiren-sozler-14025774

Mebluse Bozkurt ise kız kardeşinin eniştesi tarafından öldürülmeden önce darp edildiğini belgeleyen fotoğrafı mahkeme heyetine sundu. Bozkurt, "Sanık kardeşimi sürekli darp etmiştir. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

fft16_mf14025773

"OLAY BİR ANDA GELİŞTİ, FARKINDA OLMADAN ÖLDÜRMÜŞÜM"

Son sözü sorulan Tolga Demirbozan'ın "Eşimi öldürme gibi kastım yoktur. Bana söylediği sözlerden dolayı olay bir anda gelişti. Farkında olmadan öldürmüşüm" sözleri üzerine öldürülen kadının annesi ve kız kardeşi sanığa tepki gösterdi.

Mahkeme heyeti sanığa, 'eşi kasten öldürme suçu'ndan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi. Cezanın sanık üzerindeki olası etkilerini lehine takdir indirim sebebi olarak kabul eden mahkeme, cezayı ömür boyu hapse düşürdü.

Karar açıklandıktan öldürülen Zübeyde Demirbozan'ın kız kardeşi Mebluse Bozkurt, mahkeme heyetine dönerek, "Allah sizden razı olsun. Adalet yerini buldu" dedi.

Kaynak: DHA

Yürürken bile yapıyoruz! Uzmanlar uyarıyor: Hepsinin nedeni buYürürken bile yapıyoruz! Uzmanlar uyarıyor: Hepsinin nedeni bu
Nazilli'de bulundu! Dünyanın dört bir yanından geliyorlar...Nazilli'de bulundu! Dünyanın dört bir yanından geliyorlar...
10 kişinin hayatını kurtardı: 'Herhalde öleceğim' dedim10 kişinin hayatını kurtardı: 'Herhalde öleceğim' dedim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya cinayet

En Çok Okunan Trend Haberler

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı

Tunceli'de 'şamua' şaşkınlığı! Böyle görüntülendi

Tunceli'de 'şamua' şaşkınlığı! Böyle görüntülendi

Tekirdağ'da ele geçirildi! Kilosu 865 lira!

Tekirdağ'da ele geçirildi! Kilosu 865 lira!

Genç kadını otobüsten zorla indirip kaçırdılar

Genç kadını otobüsten zorla indirip kaçırdılar

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Marmaris'te ilginç anlar! Sokakta çırılçıplak dolaştı

Marmaris'te ilginç anlar! Sokakta çırılçıplak dolaştı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Tedirgin eden görüntü! Depremin habercisi mi? Uzman açıkladı

Tedirgin eden görüntü! Depremin habercisi mi? Uzman açıkladı

10 yıllık su hasreti böyle bitti!

10 yıllık su hasreti böyle bitti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nazilli'de bulundu! Dünyanın dört bir yanından onun için geliyorlar

Nazilli'de bulundu! Dünyanın dört bir yanından geliyorlar...

Trabzon'daki sel felaketinde 10 kişinin hayatını kurtardı

10 kişinin hayatını kurtardı: 'Herhalde öleceğim' dedim

Trabzon'da şiddetli yağış! Yollar göle döndü

Trabzon'da şiddetli yağış

Eski eşi ve baldızını iki çocuğunun gözü önünde öldürmüş

Eski eşi ve baldızını iki çocuğunun gözü önünde öldürmüş

Önce pompalı tüfekle ateş açtı, sonra kendisini eve kilitledi

Oğlu 'mavi balina'dan intihar etmişti! Bursa'da korku dolu anlar

İlk kez görüldü! Evi bastılar: Yetkililer harekete geçti

Evi bastılar: Yetkililer harekete geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.