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Eşinin cansız bedenini banyoda bulmuştu! Yeşim Erçetin'in eşi Fevzi Kardecesi'nin ölümüyle ilgili bomba iddia! 'Eve gittiğinde...'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
07.05.2024 13:19
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Eski manken Yeşim Erçetin iki yıl önce nikah masasına oturduğu eşi Fevzi Kardeseci evinin banyosunda ölü bulundu. Boşanma aşamasında olduğu eşinin cansız bedenini Yeşim Erçetin'in bulduğu ortaya çıkmıştı. Fevzi Kardecesi'nin ölümüyle ilgili bomba bir iddia gündeme geldi.

Eşinin cansız bedenini banyoda bulmuştu! Yeşim Erçetin'in eşi Fevzi Kardecesi'nin ölümüyle ilgili bomba iddia! 'Eve gittiğinde...'

İki yıl önce iş insanı Fevzi Kardeseci ile evlenip ABD'ye yerleşen şarkıcı Yeşim Erçetin, eşini kaybettiğini sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurmuştu.

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Boşanma aşamasında olduğu eşinin cansız bedenini bulan Erçetin eşinin duşta başını mermer zemine çarparak yaşamını yitirdiğini söylemişti. Erçetin'in eşi Fevzi Kardeseci’nin ölümüyle ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.

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'ŞAİBELİ ÖLÜM' DENMİŞTİ! BOMBA İDDİA

Söylemezsem Olmaz yorumcularından Arto'nun iddiasına göre; 'Erçetin'in eşi Fevzi Kardeseci ölmeden önce ünlü mankeni aramış ve eve dönmesi için yalvarmış. Yeşim Erçetin o eve gittiğinde Kardeseci silahla kafasına sıkmış ve intihar etmiş. Erçetin geldiğinde salonda kanlar içerisindeymiş. İntihar süsü değilse Kardeseci intihar etmiş'

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yeşim erçetin Manken fevzi kardeseci
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