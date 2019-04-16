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Eşinin evini basıp dehşet saçtı! 'Ne yüzle buraya geliyorsun?'

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 16.04.2019 09:03 | Son Güncelleme

Beylikdüzü’nde boşanma aşamasında olduğu eşinin evini basan öfkeli koca, iki kayınbiraderini bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Bıçaklanan kardeşler hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, olay sonrası kadının ailesi sokağa döküldü.

Eşinin evini basıp dehşet saçtı! 'Ne yüzle buraya geliyorsun?'

Olay, Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi Marmara Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eşi Ümit M.’ye sürekli şiddet gördüğü gerekçesiyle kısa süre önce boşanma davası açan Aynur M. ailesinin yanına yerleşti. Eşi Ümit M. ise tekrar konuşup, barışmak için Aynur M.’nin kaldığı eve gitti.

KAVGA SIRASINDA İKİ KARDEŞİ DE BIÇAKLADI

Bu sırada Ümit M.’nin eve geldiğini gören Aynur M.’nin kardeşleri damada tepki göstererek, ‘Ne yüzle buraya geliyorsun’ dedi. Ağız dalaşıyla başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ümit M. yanında getirdiği bıçağı önce Sinan P.’ye daha sonra ise Ahmet P.’ye saplayarak olay yerinden uzaklaştı.

TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Olayı gören Aynur M.’nin ailesi polis ve sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin yaptığı ilk müdahale sonrasında yaralı Sinan P. ve Ahmet P., Beylikdüzü Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

ŞÜPHELİ ARANIYOR

Yaşanan olaylara tepki gösteren aile fertleri sokağa döküldü. Aile fertlerini sakinleştirmekte güçlük çeken polis ekipleri, yaptıkları incelemelerin ardından kaçan şüpheli Ümit M.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Beylikdüzü kavga

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