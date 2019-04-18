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Eşiyle telefonda tartışan kişi, evi yaktı; 'İtfaiye ekiplerine neden geldiniz' dedi

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GÜNDEM  | 18.04.2019 22:44 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde oturan E.E. (28), iddiaya göre telefonda konuştuğu eşiyle tartışınca yaşadığı evi yaktı. E.E., yangına müdahale etmek isteyen itfaiye ekiplerine de 'Neden geldiniz?' diyerek tepki gösterdi.

Eşiyle telefonda tartışan kişi, evi yaktı; 'İtfaiye ekiplerine neden geldiniz' dedi

Olay, akşam saatlerinde Topallı Mahallesi'nin Çerkezuşağı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, E.E. eşi ile telefonda konuşurken tartışmaya başladı. Tartışma sırasında sinirlenen E.E., yaşadığı evi ateşe verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

'BIRAKIN YANSIN'

İtfaiye hemen yangına müdahale emek isterken yanlarına gelen E.E., "Neden geldiniz?' Bırakın yansın, söndürmeyin" diyerek tepki gösterdi. İtfaiye ekipleri alevlere hemen müdahale edip yangını kısa sürede söndürürken, ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, E.E. ifadesi alınmak üzere jandarma tarafından gözaltına alındı. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş yanan ev

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