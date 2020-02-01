Eski aşıklar Hakan Ural ve Özlem Yıldız 20 yıl sonra yan yana!

Snob Magazin'in haberine göre; Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar eşliğinde 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni gezen Hakan Ural, Seda Akgül, Wilma Elles ve Özlem Yıldız keyifli bir gün geçirdi.

Müzenin hediyelik eşya bölümüne giren sanatçılar, sırayla hatıra sikke basma setine oturarak Osmanlı'nın ilk akçesinden bastı. Arka Sokaklar dizinde oynayan Wilma Elles, para basma makinesinden ise zaman makinesine sahip olmanın kendisini daha çok mutlu edeceğini söyledi.

Güzel oyuncu, “Bu müzede 690 yıl geriye dönerek zaman yolculuğuna çıkmış gibi oldum. Beni son derece etkiledi. Osmanlı döneminde yaşamak isterdim. Büyük bir konakta geniş bir ailenin sanatçı kızı olmak isterdim. O yıllarda da olsaydım yine sanata tutkulu olurdum” diye konuştu.

20 yıl önce büyük bir aşk yaşayan Özlem Yıldız ile Hakan Ural’ın yolu Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde kesişti. Yıllar sonra karşılaşan eski sevgililer medeni bir şekilde poz verdi. Basından dolayı biraz gerilen Yıldız, fotoğraf çekilirken yanlış bir şey yazılmasının tedirginliğini yaşadığını açıkladı.