MAGAZİN

Eski aşk kriz çıkardı iddiası! Kenan Doğulu ve Beren Saat boşanıyor mu?

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.02.2019 11:04 | Son Güncelleme

Beren Saat, 35. yaş kutlamasında ilk ve büyük aşkı Efe Güray'ı anınca Kenan Doğulu'yla evliliğinde kriz yaşadığı iddia edildi.

Eski aşk kriz çıkardı iddiası! Kenan Doğulu ve Beren Saat boşanıyor mu?

İki yıllık birlikteliklerini 29 Temmuz 2014 tarihinde evlilikle taçlandıran Beren Saat-Kenan Doğulu çiftinin şu sıralar kriz yaşandığı iddia edildi. Her yıl doğum gününde eşinin yanında olan ve eşi ile ilgili paylaşımlar yapan Kenan Doğulu'nun, bu sene Beren Saat'in doğum gününü kutlamaması iddiaları iyice güçlendirdi.

beren-saat-2-ICb8

Geçtiğimiz günlerde 35 yaşına basan Saat, Instagram hesabından sıfır makyaj siyah beyaz fotoğrafını paylaşıp; bir mesaj yayınladı. Ünlü oyuncunun hayatını kaybeden ilk aşkı Efe Güray'dan bahsettiği hüzünlü paylaşımının ardından, Doğulu'nun eşinin doğum gününü kutlamaması dikkat çekti. Bu durum akıllara "Evlilikte kriz mi var?" sorusunu getirdi. İşte Beren Saat'in 35 yaş mesajı;

beren-saat-efe-guray-35Ms

"Bugün bir yaşıma daha girdim! İnsanların yaş aldıkça ne kadar acımasız olabildiği gerçeğiyle; hepsinin aslında aynı kusursuz bebek olarak Dünya’ya geldiği bilgisi arasında bocalamaktayım. Bir yandan kollektif bir aşkta yüzdüğüm, bir yandan en yakınımda nefreti hissettiğim bu yaş günümde artık ağlamayı aşmış, gelene gülmekteyim :)"

beren-saat-kenan-dogulu-3-b96a

"Ayak bastığım en karanlık doğum günüm olduğunu düşündüğüm anda Efe’yle şarkımız Hero çalınca birden mutfaktaki radyoda, ruhuma yeniden ışık yayıldı. Bence hayatımın ikinci yarısı daha güzel olanı olacak; yaşamın benim için inci gibi sıraya dizdiği travmalardan sonra bunu bekliyor, bunu umuyorum.

beren-saat-kenan-dogulu-5-bhnb

Bir direniştir yaşamak ve bir akıştır aynı zamanda; bir kabulleniştir, parçalanıştır, bütünlenip yeniden doğuştur; bir serzeniştir yaşamak; ani bir yüzleşmedir, yeniden tanışmadır, yolun yarısında baştan başlamadır; deli derlercesine bir gülüştür; insan incitememektir şahsi incinmişliklerinden ötürü; bir dinleyiştir vaaz vermeden, ikna oluştur sual etmeden; bir diz çöküştür eğilebildiğince ve fakat dimdik bir inanıştır da yaşamak; öyle bir seviştir ki herkesi olduğu gibisine... İyi ki varsınız, iyi ki doğduk!..."

beren-saat-kenan-dogulu-1-1P23

Doğulu, geçtiğimiz yıl 26 Şubat'ta "Sen bu dünyaya hediye doğmuş çok özel bir ruhsun canım sevgilim. Gözümde bir azize, kalbimde bir ateşsin. İyi ki varsın!" mesajını yayınlamıştı.

beren-saat-kenan-dogulu-6-vGEW

2017'de ise Beren Saat'in yeni yaşını "İyi ki doğdun oyun arkadaşım, aşk ortağım. Güzel yüzün hep gülsün :) İyi ki varsın! Seni çok seviyorum..." mesajı ile kutlamıştı.

Ünlü çift, geçtiğimiz ay evliliklerinde kriz olduğuna dair çıkan haberleri yalanlamışlardı.

Yeni kiraladığı evin zemininden çıkanlar şoke etti! Yeni kiraladığı evin zemininden çıkanlar şoke etti!
Yalnız poz verdi ama; romantik anlar yaşarken yakalandılarYalnız poz verdi ama; romantik anlar yaşarken yakalandılar
Ayrıldıklarını bu sözlerle duyurduAyrıldıklarını bu sözlerle duyurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beren Saat kenan doğulu efe güray ayrılık

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da restorana silahlı saldırı

Ankara'da restorana silahlı saldırı

Acısını sosyal medyadan duyurdu: Canımı kaybettim

Acısını sosyal medyadan duyurdu: Canımı kaybettim

'Bu i..nelerle mi kazanacağım?'

'Bu i..nelerle mi kazanacağım?'

CHP'den anket açıklaması: İstanbul, Ankara, İzmir...

CHP'den anket açıklaması: İstanbul, Ankara, İzmir...

UEFA resmen açıkladı

UEFA resmen açıkladı

Artık kesinleşti! O üniversitenin adı değişti!

Artık kesinleşti! O üniversitenin adı değişti!

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Hamile mi? Eşinden kafa karıştıran yorum

Hamile mi? Eşinden kafa karıştıran yorum

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

BBG Melih ortaya çıktı! 'Kazandığım parayla...'

BBG Melih ortaya çıktı! 'Kazandığım parayla...'

Berkay ve Ece Erken'in katıldığı doğum gününe striptizci damga vurdu

Berkay ve Ece Erken'in katıldığı doğum gününe striptizci damga vurdu

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Gündeme gelme çabaları bunlar ''sevgülüm''.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Lady Gaga ile Bradley Cooper yakınlaşmasına Irina Shayk ne dedi?

Lady Gaga ile yakınlaşması aralarında sorun oldu mu?

Aslı Enver Murat Boz'u yalnız bırakmadı

Yalnız poz verdi ama; romantik anlar yaşarken yakalandılar

Bella Thorne ile Tana Mongeau ayrıldı

Ayrıldıklarını bu sözlerle duyurdu

Deniz Akkaya'dan Adriana Lima paylaşımı! 'Hafif meşrep...'

Deniz Akkaya'dan Adriana Lima paylaşımı! 'Hafif meşrep...'

Onur Ünlü'den Hazal Ergüçlü paylaşımı

Eleştiriler umurunda değil! 'Manitam şekil'

Dilan Çıtak Tatlıses acısını sosyal medyadan duyurdu: Canımı kaybettim

Acısını sosyal medyadan duyurdu: Canımı kaybettim

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.