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Eski çağlardan bu yana şifasından faydalanılan rezene etkileriyle şaşırtıyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 19.08.2019 14:47 | Son Güncelleme

Maydanozgillerden bir bitki olan rezeneyi genelde sakinleştirici ve yatıştırıcı etkisiyle biliyoruz. Ancak eski çağlardan beri birçok sağlık problemini tedavi etmek için kullanılan rezene bildiklerimizin çok daha ötesinde.

Eski çağlardan bu yana şifasından faydalanılan rezene etkileriyle şaşırtıyor

Doğal bir şifa kaynağı olan rezene bir ecza dolabı kadar kıymetli! Faydalarını sıralayacak olursak;

Rezenenin çayı ile gargara yaptığınızda istenmeyen ağız kokusunu ortadan kaldırabilirsiniz. Son derece doğal ve pratik bir yöntemdir.
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Rezene bitkisi B ve C vitaminleri bakımından oldukça güçlüdür. Bu vitaminlerin yanı sıra potasyum, kalsiyum ve magnezyum mineralleriyle doludur.

Afrodizyak etkisiyle cinsel isteği artırır. Kan akışını hızlandıran rezene düzenli tüketildiğinde ereksiyon problemini ortadan kaldırır.
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Yediklerimizin çok daha hızlı sindirilmesini sağlar. Aynı zamanda tokluk hissi vererek kilo verimini hızlandırır.

İçeriğindeki anti-mikrobiyel maddeler sayesinde diş eti problemlerine çözüm olur.
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NASIL TÜKETİLİR?
Rezeneyi çay olarak tüketebilir ya da çiğ olarak yiyebilirsiniz. Üstelik çiğneyerek tüketmek nefesinizi tazelemeye yardımcı olur. Rezeneyi tavuk ve zeytinyağlı yiyeceklerinize ekleyerek güzel bir aroma katabilirsiniz.


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