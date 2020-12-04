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Game of Thrones’un öncesini anlatan House Of The Dragon dizisinden ilk görseller geldi

04.12.2020 10:44 | Son Güncelleme:
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Game of Thrones’un öncesini anlatan House Of The Dragon dizisinden ilk görseller geldi

Game of Thrones hayranlarının heyecanla beklediği dizide yaşananların öncesini konu alan House Of The Dragon dizisinden ilk görseller geldi.

Game of Thrones'un öncesini anlatan House Of The Dragon dizisinin ön prodüksiyon çalışmaları hızlandı. Bir yandan kadro oluşturulurken bir yandan da görseller gelmeye başladı. İşte dizide yer alacak ejderhaları gösteren konsept tasarımlar paylaşıldı. Ejderhaların konsept tasarımları Game Of Thrones’un sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

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Targaryern ailesine odaklanacak olan dizinin 2021 yılında yayınlanması bekleniyor. House Of The Dragon, yazar George RR Martin'in The Dance of the Dragons lakaplı devasa bir savaşla biten Fire and Blood kitabındaki olaylardan uyarlanacak.

HOUSE OF THE DRAGON HAKKINDA

Dizi hakkında daha önce Doctor Who’yu canlandıran Matt Smith’le görüşüldüğüne dair söylentiler ortaya çıkmıştı.

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Game of Thrones'un öncesini anlatan House Of The Dragon dizisine Daemon Targaryen rolüyle dahil olabilir. Oyuncuyla görüşmeler sürüyor.

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