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Eski eşine hiç acımadı

ates.sonmez ates.sonmez
İLGİNÇ HABERLER  | 21.03.2019 22:12 | Son Güncelleme

Rusya'da eski eşine otomobiliyle çarpan adam, zavallı kadını metrelerce havaya savurdu. Dehşete düşüren olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Rusya'da yaşanan olayda, eski eşini hedef alan adam otomobiliyle hiç acımadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle havaya savrulan zavallı kadın vücudundaki kırıklarla kurtulurken, olay yerinden kaçan adam ise daha sonra polise teslim oldu.

Dehşete düşüren olay saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
rusya eski koca

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