Eski eşine hiç acımadı

Rusya'da yaşanan olayda, eski eşini hedef alan adam otomobiliyle hiç acımadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle havaya savrulan zavallı kadın vücudundaki kırıklarla kurtulurken, olay yerinden kaçan adam ise daha sonra polise teslim oldu.
Dehşete düşüren olay saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
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