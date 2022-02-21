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  4. Eski eşinin ihanetine uğramıştı! Berdan Mardini'nin yeni sevgilisi Morena Taraku'nun paylaşımları gündem oldu

Eski eşinin ihanetine uğramıştı! Berdan Mardini'nin yeni sevgilisi Morena Taraku'nun paylaşımları gündem oldu

21.02.2022 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski eşinin ihanetine uğradığı yönünde çıkan haberlerle gündeme gelen Berdan Mardini, İbo Show'da dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Gönlünü yeni aşka açtığını dile getiren Mardini'nin Sırp sevgilisi paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Eski eşinin ihanetine uğramıştı! Berdan Mardini'nin yeni sevgilisi Morena Taraku'nun paylaşımları gündem oldu

Berdan Mardini, evli olduğu dönemde, Gülşah Saraçoğlu'nun sevgilisi olarak tanınan Gökhan Göz ile yasak aşk yaşadığını itiraf eden Fatoş Yelliler'den olaylı bir şekilde boşanmıştı.

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YENİ AŞKINI İLAN ETTİ

İhanet haberleriyle sık sık gündeme gelen Berdan Mardini, katıldığ İbo Show'da eski eşine gönderme yaparak, yeni bir ilişkiye başladığını duyurdu.

"ESKİ EŞE GÖNDERME"

Tatlıses'in "Bir düğüne gönderdim, başı yandı oğlanın" demesi üzerine, "Ama şimdi güzel, yeniden başım yandı. Yine aşık oldum. Şu anda ilk defa söylüyorum. Seni seven kadının, sana ilgi göstermesi, seni gerçekten dürüstçe sevdiğini bilmen çok güzel bir şey. Bazı aşklar var, menfaat, kandırma... Ne olacak bilmiyorsun. Bizim eskiden yaşadığımız gibi. Ama şimdi çok mutluyum" dedi.

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Berdan Mardini, Kosovalı R&B şarkıcısı Morena Taraku ile uzun süredir gözlerden uzak aşk yaşıyor.

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MORENA TARAKU KİMDİR?

Kosavalı güzel Morena Taraku 1993 yılında Arnavutluk'ta dünyaya gelmiştir. Eğitim hayatını Kosova'da tamamlayan Morena, çocukluğundan beri müziğe ilgi duymuş, 2010 senesinden beri Miss Earth, Miss Liberty of the world, Miss Exclisive yarışmalarında Kosova'yı temsil etmiştir.

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1.75 boyunda olan ve 55 kilo olan koç burcu güzel sosyal medyayı da oldukça etkin kullanıyor. Cesur pozlarıyla sıkça gündeme gelen Morena Taraku, sahne şovlarıyla da çok konuşuluyor.

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Morena Taraku, Balkan'ların "En İyi Pop Sanatçısı Ödülü"nü de kazanarak Balkan ülkelerinin sevilen sanatçıları arasına ismini yazdırmayı başarmıştır. Taraku'nun hedefi ise bir dünya starı olmak.

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Yakın zamanda Türkiye'ye gelerek yeni projelerinin hazırlıklarına başlayacak olan genç şarkıcı, Türkiye'de gelmek için heyecanlı olduğunu ve yeni çıkacak olan şarkısında heyecanlı olduğunu belirtti.
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Anahtar Kelimeler:
Berdan Mardini Fatoş Yelliler
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
berdana mi asikmis bu kadin????????????
bide milletin giyimine laf atıyorsun. bu tipler kendi karısına laf söyleyemez ama millete namustan ah kam keser

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