Küsen saçlarınızı kısa sürede canlandırmaya yardımcı olacak mucize ürünler

Güçlü, parlak ve dolgun saçları şöyle bir savurmanın verdiği hisse muhtemelen hiç kimse ''Hayır!'' diyemez. Yumuşacık ve ışıldayan saçlarınızla bu hissi yaşamak istiyorsanız doğru bakım yöntemlerini uygulamanız gerekiyor. Masaj fırçasından bakım suyuna, saç kreminden serumuna kadar saçınızda kısa sürede mucizeler yaratacak en iyi ürünlerle gerekli bakımı sağlayabilirsiniz. Saçınızı eski sağlıklı haline kavuşturacak en iyi saç bakım ürünlerini incelemeye ne dersiniz?

1. Masajla kan dolaşımını artırın: Land Of Myth Saç Derisi Masaj Fırçası

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Sağlıklı saç derisi ve saçlar için kan dolaşımının hızlı olması oldukça önemli. Çoğu kişi bilinmese de masaj tarakları bu işlevi yerine getirerek daha güçlü saçlara sahip olmanıza yardımcı olur. "Land Of Myth Saç Derisi Masaj Fırçası tam olarak ne işe yarar?'' ve ''Nasıl kullanılır?'' diye soracak olursanız hemen cevaplayalım. Fırçayı, saçlarınızı şampuanlarken ya da kuru saçınızı taramak için kullanabilirsiniz. Masaj yaparak saç derisindeki kan akışını hızlandırdığı için kepek, egzama ve dökülme gibi problemlerin önüne geçerek kaşıntıyı azaltır. Saçlarınızın güçlenip sağlıklı uzamasına büyük oranda destek olur.

2. Mucizeler yaratacak bakım suyu: L'oreal Elseve Dream Long Wonder Water

Saç bakım ürünleri arasında son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz mucize bakım suları yer alıyor. Güçlü saçlar için oldukça etkili ürünleri daha önce kullanmadıysanız kesinlikle bakım rutininize dahil etmelisiniz. L'oreal Elseve Dream Long, saça uygulandığı andan itibaren 8 saniyede etkisini gösteriyor. Lamellar teknolojisi ile özel olarak geliştirilen ve silikon içermeyen formülü, saçların kolay taranmasını, 10 kat daha pürüzsüz, yumuşak ve parlak olmasını sağlıyor. Kullanımı ise oldukça kolay. Saçınızı şampuanladıktan sonra ıslak saç boylarına sürüp 8 saniye masaj yaparak uygulayın. Bu sürede ürün saçınıza etki edeceği için ısınma hissedebilirsiniz. Ardından saçınızı iyice durulamanız yeterli.

3. Saçlarınız dakikalar içinde tazelensin: Got2B Fresh It Up

Sırada yağlı ve bakımsız görünen saçlarınızı mucizevi şekilde anında canlandıracak bir ürün önerimiz var. Sprey şeklindeki kuru şampuanlara birçoğumuz aşinayız. Sizin için seçtiğimiz ürün ise klasik kuru şampuanlardan farklı olarak köpük formda. Got2B Fresh It Up, ipeksi dokusuyla saçlarınızı hem yağdan arındırır hem saçlarınıza canlılık ve tazelik katar. Beyaz kalıntı bırakmaz ve ağırlaştırmaz. Ürünü uygulamak için köpüğü avucunuza sıkın ve saçlarınıza uygulayın. Ardından saçlarınızı istediğiniz gibi şekillendirin. Şampuana ihtiyaç duymadan Got2B mucizesiyle saçınıza anında tazelik ve ferahlık katın!

4. Kimyasal işlemlerin yıpratıcı etkisine son: Olaplex Hair Perfector No:3

Kimyasal işlemler saçların hızla yıpranmasına neden oluyor. Renk açma ve boyama gibi uygulamalar saçın yapısını yıpratıp incelttiği için kalıcı hasarlar oluşabiliyor. Her şeye rağmen bu tür işlemlerden vazgeçemiyorsanız Olaplex Hair Perfector yardımınıza koşuyor. Ürün, kimyasal işlemlerin öncesinde saç bağlarını güçlendirerek işleminin daha rahat, pürüzsüz ve yıpranmadan olmasını sağlıyor. Renk açma işleminden önce veya sonra haftada en fazla 2 kez kullanılması öneriliyor. Havlu ile nemi alınmış ya da kuru saçınıza ürünü uygulayın ve her saç teline etki etmesi için tarayın. 10-30 dakika bekledikten sonra durulayın.

5. Çok amaçlı: Moroccanoil Bakım Yağı

Bakım yağları, saç rutininin olmazsa olmaz ürünleri arasında yer alıyor. Tüm saç tipleri için uygun Moroccanoil Saç Yağı, çok amaçlı kullanılabiliyor. Saçlarınızı tek bir ürünle şekillendirmek, bakım yapmak ve parlatmak istiyorsanız Moroccanoil ile hepsi mümkün. Saçı föne hazırlamak için nemli saçınızın ortalarından uçlarına doğru ürünü uygulayın. Saçınızı fönle kurutup istediğiniz gibi şekillendirin. Kuru saç içinse saçı yatıştırmaya, kabarıklığını gidermeye ve zararlı çevresel etkilerden korumaya yardımcı oluyor. Hızlı emilen argan yağıyla zenginleştirilmiş formülü saçlarınızda mucizeler yaratmaya imkan tanıyor!

6. Rapunzel uzunluğunda saçlar için: Dax Supergro

Cansız ve küsen saçlarınız ne yaparsanız yapın uzamıyor mu? İhtiyacınız olan tek ürün, Dax Supergro. Maske şeklindeki bakım yağı, yavaş uzayan saçlar için özel olarak geliştirilmiş. İçindeki botanik yağlar sayesinde saç derisini besleyerek saça fark edilir düzeyde yumuşaklık, parlaklık ve canlılık katar. Özellikle kırılmaya eğilimli saçlarınız varsa saç uçlarını tedavi ederek kırılmaları büyük oranda önlüyor. Kullanmak da oldukça kolay. Saçlarınızı yıkamadan 30-60 dakika önce az miktarda ürünü saç derinize masaj yaparak yedirin. Saçın tamamına uygulamanıza gerek yok. Haftada minimum 2 kez kullanılması tavsiye edilen ürünle saçlarınızın sağlıklı uzamasını sağlayabilirsiniz.

7. Gece boyunca yenilenen saçlar: Sachajuan Over Night Hair Repair

Uyurken saçınızın dipten uca yenilenmesini ister misiniz? Sachajuan Over Night, tam olarak bu işlevi yerine getiriyor. Ürünün saf su bazlı formülü ve jel yapısı, gece boyunca saçınıza derinlemesine bakım yapar. İçeriğindeki çeşitli deniz yosunları, saça nüfuz ederek güçlenmesine yardımcı olurken aynı zamanda saça nem ve parlaklık da verir. Bu sayede kuruyan saçlarınız eski ipeksi görünümünü geri kazanır. Ürünü uyumadan önce temiz saçınızın boy ve uçlarına uygulayın. Yağ içermediği için yastık kılıfınızda herhangi bir leke bırakmaz. Sabah uyandığınızda saçınızı durulamanız gerekmiyor. Her zamanki gibi saçlarınızı şekillendirebilirsiniz.

8. Hem kolay taranma hem bakım: Ashley Joy Saç Bakım Spreyi

Yıpranmış saçlar özellikle duştan sonra çok karışık ve taranması zor bir hal alır. Islak saçlar kırılmaya daha eğilimli olduğu için saçınızı taramaya çalışırken daha fazla yıpratıp dökülmelerine neden olabilirsiniz. Bu durumu yaşamamak için duştan sonra kullanabileceğiniz harika bir ürün bulunuyor. Ashley Joy Bakım Spreyi, badem yağı ve buğday proteini ile özel olarak geliştirilmiş formüle sahip. Saçın kolay taranmasına yardımcı oluyor, saçı besliyor ve yumuşacık olmasını sağlıyor. Aynı zamanda saça nem kazandırdığı için elektriklenme ve kabarma gibi sorunların da önüne geçiyor. Saçınızı yıkadıktan sonra ıslaklığını hafifçe alın ve spreyi saçlarınıza uygulayın. Mükemmel saçlara ulaşmak işte bu kadar kolay!

9. Yoğun onarım: Diamond Hair Keratinli Saç Serumu

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Minik ampuller içine sıkıştırılmış saç serumuyla saçınızı yoğun şekilde besleyebilirsiniz. Saçlarda adeta mucizeler yaratan Diamond Hair, işlem gören ya da dış etkenlerden dolayı yıpranan saçları derinlemesine onarır. Serumun içinde bulunan 12 farklı bitkinin yağı, saçları anında güçlendirerek canlandırır. İlk kullanımdan itibaren saçınızdaki dolgunluğu gözlemleyebilirsiniz. Saçınızın yavaş uzamasından şikayetçiyseniz serum yeni kök oluşumunu desteklediği için daha hızlı uzamalarına yardımcı olur. Ürünü, gece yatmadan önce ya da gün içinde diplerden uçlara doğru masaj yaparak uygulayın. Etki göstermesi için 12 saat boyunca saçınızda bekletin ve şampuanlayarak durulayın.

10. Biotin ve kolajen ile bakım: Ogx Dolgunlaştırıcı Bakım Kremi

Saçları şampuanladıktan sonra bakım kremi kullanmak oldukça önemli. Özellikle elektriklenen ve kabaran saçlarınız varsa bu konuya daha fazla önem vermelisiniz. Kremler, saçı nemlendirerek yumuşak olmasına yardımcı oluyor. Ogx Dolgunlaştırıcı Krem, vitamin B7, kolajen ve hidrolize buğday proteini içeren özel formülüyle saçlarınıza anında bakım etkisi sunar. Aynı zamanda sülfat içermediği için saçınıza hiçbir zarar vermez ve saçları onarır. Dolgun, sağlıklı görünen ve parlak saçlara kavuşmak için ürünü mutlaka bakım rutininize eklemelisiniz. Daha etkili sonuçlar için serinin diğer ürünleriyle birlikte kullanabilirsiniz.