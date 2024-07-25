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  4. Eski eşinin uygunsuz fotoğraflarını sızdırmakla suçlanmıştı! Berk Oktay ve Merve Şarapçıoğlu davasında yeni gelişme

Eski eşinin uygunsuz fotoğraflarını sızdırmakla suçlanmıştı! Berk Oktay ve Merve Şarapçıoğlu davasında yeni gelişme

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
25.07.2024 09:47
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Ünlü oyuncu Berk Oktay 2020 yılında avukat eşi Merve Şarapçıoğlu'ndan olaylı bir şekilde boşanmıştı. Eski eşi Merve Şarapçıoğlu, oyuncu Berk Oktay'ın sosyal medyada uygunsuz görüntülerini yayınladığı iddiasıyla uzun süredir yargılanıyordu. O davada yeni bir gelişme yaşandı ve Şarapçıoğlu'nun suçsuzluğu Yargıtay tarafından onaylandı.

MYNET-2016 yılında dünyaevine girdiği Berk Oktay ile iki yıllık olaylı boşanma davaları Şubat 2020'de sona eren Merve Şarapçıoğlu, sosyal medyada oyuncunun uygunsuz görüntülerini yayınladığı iddiasıyla yargılanıyordu.

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Berk Oktay, eski eşi avukat Merve Şarapçıoğlu'nun özel fotoğraflarını sosyal medyaya sızdırdığını iddia edip şikayetçi olmuştu. Ünlü avukat, hesabının hacklendiğini açıklamış, ancak olayla ilgili özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek suçundan dava açılmıştı.

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O DAVADA YENİ GELİŞME

Günaydın'dan Gökhan Gökduman'ın haberine göre; Berk Oktay ve Merve Şarapçıoğlu davasında yeni bir gelişme yaşandı ve Şarapçıoğlu'nun suçsuzluğu Yargıtay tarafından onaylandı.

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"TAZMİNAT DAVASI AÇACAĞIM"

Şarapçıoğlu, "4 yıl boyunca mesleki itibarım zedelendi. Suçsuz olduğum bir konudan dolayı yaftalandım. Bu nedenle tazminat davası açacağım" dedi.

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