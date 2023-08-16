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Eski eşiyle ilgili sözleri tepki çekmişti! Chloe Loughnan'dan Serdar Ortaç'a yanıt gecikmedi! 'Türkçem yetmiyor yoksa...'

16.08.2023 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç son dönemde yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmüyor. Her söylediği olay olan ünlü şarkıcı son olarak eski eşiyle ilgili açıklamalarıyla tepki çekti. Eve haciz gönderen eski eşi için “Tüm ipleri eline verdim. Ağzıma s.çtı. Ne oldu iki tane göğsü var diye” dedi. Bu sözlere eski eş Chloe Loughnan'dan yanıt gecikmedi.

Son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Serdar Ortaç geçtiğimiz günlerde kadın ve erkekleri hedef alan açıklamalar yaptı. Eski eşi hakkında da konuşan Ortaç'ın sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti.

İrlandalı manken Chloe Loughnan ile 5 yıllık evliliğini 2019’da noktalayan Serdar Ortaç, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada bir canlı yayın yaparak eski eşi hakkında sert sözler söylemişti: “Tüm ipleri eline verdim. Ağzıma s.çtı. Ne oldu iki tane göğsü var diye.”

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'TÜRKÇEM YETMİYOR YOKSA...'

Önceki gün sevgilisi Fergus Hennessy ile Nişantaşı’nda görüntülenen Chloe Loughnan’a Serdar Ortaç’ın bu açıklaması soruldu. Ünlü manken şöyle konuştu: “Ben yorum yapmak istemiyorum. Herhalde özel hayatında sorun yaşıyor ki bunları söyledi. Benim Türkçem bu konuda ona cevap vermeye yetmiyor, yoksa çok güzel cevap verirdim. Sadece benim için değil, bütün kadınlar için sert sözler söylemiş.”

Chloe Loughna

Fergus Hennessy ile nişanlandığını söyleyen Chloe Loughnan, “Seneye evleneceğiz. Düğünümüzü Avrupa’da yapmayı düşünüyoruz ama yüksek olasılıkla burada yaşarız. Seneye nişanlım da Türkçe öğrenmiş olur ve sorularınızı kendisi cevaplar” dedi.


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