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Belediye Başkanı: IŞİD militanları ülkeye ihanetten idrarlı kurşunla vurulmalı

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İLGİNÇ HABERLER  | 07.02.2019 10:44 | Son Güncelleme

Fransa'nın Suriye'de tutuklu bulunan yaklaşık 130 IŞİD militanı ve çocuklarının ülkeye geri dönmesine karar vermesi, bazı siyasetçiler başta olmak üzere nefret söylemi sayılabilecek tepkilere yol açtı.

Belediye Başkanı: IŞİD militanları ülkeye ihanetten idrarlı kurşunla vurulmalı

Eski Nice Belediye Başkanı Jacques Peyrat Fransa'ya iade edilecek IŞİD militanlarının hapsedilmesi yerine 'idrarlı kurşunla vurularak öldürülmesi' gerektiğini açıkladı.

Partisinin toplantısında konuşan Peyrat'ın, "Onları (IŞİD militanlarını) eve mi getireceğiz? Ülkelerine ihanet suçundan 12 kurşun ile vurulmayı hak ediyorlar. Acı verdiğinden de emin olmak için kurşunların birine işenmesi gerekiyor" ifadeleri parti bireylerinden alkış aldı.

Geçtiğimiz haftalarda da Pas-de-Calais Les Republicains milletvekili Pierre-Henri Dumont, Fransa’ya karşı silahlananların yargılanmadan öldürülmesi çağrısında bulunmuştu.

'IŞİD'CİLERİN ÇOCUKLARININ DA ÖLDÜRÜLMESİ GEREKİYOR'

Fransa’da özellikle Charlie Hebdo ve Bataclan terör saldırılarında sonra Müslüman karşıtı söylemlerde ciddi bir artış gözlemleniyor. Terör saldırısında kızını kaybeden Patrick Jardın, sosyal medyadaki islomofobik paylaşımlarıyla dikkat çekerken, birçok kişi tarafından da destekleniyor.

Jardın, Twitter hesabından yaptığı bir açıklamada, "IŞİD'cilerin çocuklarının da öldürülmesi gerektiği" yorumunda bulunmuştu. Söz konusu açıklamalar sonrasında Jardın'ın sosyal medya hesabı askıya alınsa da, hakkından nefret söyleminden herhangi bir soruşturma açılmadı.

Ayrıca bu durumu kınayan gazeteci Nicolas Henin, sosyal medyada Patrick Jardin destekçilerinin ağır bir hakaret ve nefret kampanyasının hedefi oldu. Henin yaklaşık bir yıl IŞİD tarafından rehin tutulmuştu.

FRANSA NEDEN SURİYE'DEKİ IŞİD MİLİTANLARINI İSTİYOR?

ABD'nin Suriye'den çekilme kararından ardından, Fransa, IŞİD'cilerin istikrarsız bir Suriye'de dağılacağı ve izlerini kaybettireceklerinden endişeleniyor. Bu bağlamda Fransa Kürt güçlerin elinde bulunan 130 IŞİD'cinin ülkeye geri dönmesine karar verdi.

İçişleri Bakanı Christophe Castaner, dönen tüm cihatçıların tutuklanıp, yargılanıp, ceza evine konacağını açıkladı. Karar, muhalefet tarafından tehlikeli ve sorumsuz olarak değerlendirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Fransa IŞİD idrarlı kurşun

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