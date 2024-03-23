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Eski futbolcu Batuhan Karadeniz'in Mustafa Denizli anısı olay oldu! "Perdeleri çekmeyi unutmuşum"

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
23.03.2024 15:09
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Eski milli futbolcu Batuhan Karadeniz, katıldığı Youtube programında futbol hayatıyla ilgili açıklamalar da bulundu. Karadeniz, "Futbolu çok seviyordum, ama koşmayı sevmiyordum" dedi.

Eski futbolcu Batuhan Karadeniz'in Mustafa Denizli anısı olay oldu! "Perdeleri çekmeyi unutmuşum"

Eski futbolcu ve yorumcu Batuhan Karadeniz Eser Yenenler'in Youtube'da yayınlanan Linç programına konuk oldu.

Eski futbolcu kendisi futbol hayatıyla ilgili anılarını anlattı. Karadeniz, ayrıca futbolu sevdiğini ama koşmayı sevmediğini de anlattı.

Ünlü isim, "Ben futbolu çok seviyordum ama koşmayı sevmiyordum. Ben 10 metre koşuyorum, yoruluyorum" dedi.

Türk teknik direktör ve eski milli futbolcu Mustafa Denizli, ile olan bir anısını da anlatan Batuhan Karadeniz şunları ifade etti:

"Beşiktaştayım bir gün Mustafa Denizli'nin zamanında alkol içmek serbesti. Bira, şarap ve şampanya serbest ağır alkoller olmadığı sürece maçtan bir gün önce içebiliyorsun. Ben de oynamıyorum, mutfağa gittim bir kasa bira alıp odaya çıkıyorum. Mustafa Hocada beni gördü baktı, ve şunu söyledi; 'Aferin oğlum aferin içersen iyi uyursun stres yapmazsın' dedi. Çıktım kapıya koydum biraları aldım, 5-6 tane içmişim. Alarm kurmayı sevmem güneşte direkt benim odama vuruyor. Direkt uyandırıyor beni kapı çalıyor, bir açtım neredesin sen öğlen yemeğinde yoksun, akşam yemeğinde yoksun dediler, hava karanlık dedim biri girmiş perdeleri kapatmış ben de dedim biri girip benim perdeleri çekmiş. Mustafa Hoca da yanımda oturuyor. Mustafa Hoca 1 dakika önce İbo abiye demiş ki gece girdim, Batuhan'ın oraya perdeleri çekmeyi unutmuşum. 10 hafta kadroya giremedim."

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