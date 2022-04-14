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Eski futbolcu Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, mini şortu ve sütyeniyle poz verdi

14.04.2022 21:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski futbolcu Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, son zamanlarda sosyal medyanın dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Zeynep Sever Demirel'in, 2010 yılında hayatını birleştirdiği Volkan Demirel ile mutlu evliliği sürüyor. Demirel mini şortu ve sütyeniyle poz verdi.

Eski futbolcu Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, mini şortu ve sütyeniyle poz verdi

32 yaşındaki Zeynep Sever Demirel, Instagram paylaşımlarıyla adeta fenomen haline geldi. 510 bin kişi tarafından takip edilen Zeynep Sever Demirel'in bikinili ve dekolteli pozları çok konuşulmuştu.

ZEYNEP SEVER DEMİREL'DEN MİNİ ŞORTLU VE SÜTYENLİ POZ

Spor yaptığı anları zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşan Zeynep Sever Demirel bu defa sporcu kombiniyle gündeme geldi.

Eski futbolcu Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, mini şortu ve sütyeniyle poz verdi

Mini şortu ve sütyeniyle ayna karşısında poz veren Zeynep Sever Demirel'in düzgün fiziği dikkat çekti.

Eski futbolcu Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, mini şortu ve sütyeniyle poz verdi

Zeynep Sever Demirel cesur pozlarının yanı sıra tarzıyla da konuşukuyor.
Eski futbolcu Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, mini şortu ve sütyeniyle poz verdi

2009 Miss Belçika güzeli olan Zeynep Sever Demirel, 2009'da katıldığı Miss Universe'de ilk 15 arasına kaldı ancak ikinci aşamaya giremedi.

Eski futbolcu Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, mini şortu ve sütyeniyle poz verdi

Zeynep Sever Demirel'in oyunculuk tecrübesi de bulunuyor. Seksenler dizisinde Amelie Özdemir rolüne hayat verdi.

Eski futbolcu Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, mini şortu ve sütyeniyle poz verdi

Eski futbolcu Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, mini şortu ve sütyeniyle poz verdi

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