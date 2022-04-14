Eski futbolcu Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, mini şortu ve sütyeniyle poz verdi

32 yaşındaki Zeynep Sever Demirel, Instagram paylaşımlarıyla adeta fenomen haline geldi. 510 bin kişi tarafından takip edilen Zeynep Sever Demirel'in bikinili ve dekolteli pozları çok konuşulmuştu.

ZEYNEP SEVER DEMİREL'DEN MİNİ ŞORTLU VE SÜTYENLİ POZ

Spor yaptığı anları zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşan Zeynep Sever Demirel bu defa sporcu kombiniyle gündeme geldi.

Mini şortu ve sütyeniyle ayna karşısında poz veren Zeynep Sever Demirel'in düzgün fiziği dikkat çekti.

Zeynep Sever Demirel cesur pozlarının yanı sıra tarzıyla da konuşukuyor.



2009 Miss Belçika güzeli olan Zeynep Sever Demirel, 2009'da katıldığı Miss Universe'de ilk 15 arasına kaldı ancak ikinci aşamaya giremedi.

Zeynep Sever Demirel'in oyunculuk tecrübesi de bulunuyor. Seksenler dizisinde Amelie Özdemir rolüne hayat verdi.





