Eski güreşçi, dışkısının fotoğrafını satışa çıkardı!

Gerçek adı Ashley Urbanski olan kadın, tuvaletteki dışkısının fotoğrafını çekerek üzerini kapattı, görmek isteyenlerden de 5 dolar talep etti.

Urbanski bu işe biraz para kazanmak için girdiğini söylerken dışkı fotoğraflarını görmek isteyenlerin attığı mesajları Twitter hesabından paylaştı.

Mesajlardan birinde "Bilginiz olsun, bunu sadece sana destek olmak için yapıyorum. Sapık değilim yani" yazıyordu.

Cevap olarak teşekkür eden Urbanski kimseyi yargılamadığını söyledi. Kampanya hala devam ediyor.



