Eski güreşçinin açıklaması olay oldu! ''Bir milyon kadınla cinsel ilişkiye girdim''

71 yaşındaki eski güreşçi Virgil, katıldığı bir programda sunucunun kendisine hayranlarından gelen soruları yöneltmesi üzerine ''Kaç kadınla birlikte oldun?'' sorusuyla karşı karşıya kaldı. Gerçek adı Michael Jones olan Virgil'in verdiği cevap herkesi şaşırttı.

Çünkü eski güreşçi, kendisine yöneltilen bu soruya "Bilmiyorum, belki dünya çapında... Muhtemelen bir milyon" diye cevap verdi. Ancak verdiği cevap, hayranlarını hesaplama yapmaya teşvik etti.

GÜVENEMEDİLER

Programın sunucusu gibi, güreş sporu hayranları da Virgil'in cevabına pek güvenemediler. Çünkü herkes 1.000.000 kadınla birlikte olmanın zaman alıcı bir aktivite olması gerektiğini düşündü.

HESAPLADI VE AÇIKLADI

Bir takipçi, "Hesabı yaptım: Virgil 7 Nisan 1951'de doğdu. Onun 1.000.000 kadınla birlikte olması, doğumundan bu yana geçen tüm ömrünün her 37.5 dakikasında bir ortalama bir kadınla birlikte olmuş olmasını gerektirir." diye yazdı.



