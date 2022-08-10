Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Eski güreşçinin açıklaması olay oldu! ''Bir milyon kadınla cinsel ilişkiye girdim''

Eski güreşçinin açıklaması olay oldu! ''Bir milyon kadınla cinsel ilişkiye girdim''

10.08.2022 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski güreşçi Virgil, namı diğer Michael Jones, bir röportaj esnasında dünya çapında bir milyon kadınla birlikte olduğunu söyleyerek övündü. Ancak hayranları bu sayıya inanmadı ve hesapladılar. Çıkan sonuç, sosyal medyada gündem oldu.

Eski güreşçinin açıklaması olay oldu! ''Bir milyon kadınla cinsel ilişkiye girdim''

71 yaşındaki eski güreşçi Virgil, katıldığı bir programda sunucunun kendisine hayranlarından gelen soruları yöneltmesi üzerine ''Kaç kadınla birlikte oldun?'' sorusuyla karşı karşıya kaldı. Gerçek adı Michael Jones olan Virgil'in verdiği cevap herkesi şaşırttı.

Çünkü eski güreşçi, kendisine yöneltilen bu soruya "Bilmiyorum, belki dünya çapında... Muhtemelen bir milyon" diye cevap verdi. Ancak verdiği cevap, hayranlarını hesaplama yapmaya teşvik etti.

Eski güreşçi, dışkısının fotoğrafını satışa çıkardı!Eski güreşçi, dışkısının fotoğrafını satışa çıkardı!

GÜVENEMEDİLER

yaşlılık1

Programın sunucusu gibi, güreş sporu hayranları da Virgil'in cevabına pek güvenemediler. Çünkü herkes 1.000.000 kadınla birlikte olmanın zaman alıcı bir aktivite olması gerektiğini düşündü.

Trafikte yumrukla saldırdığı adam güreşçi çıktı! Tek hareketle bayılttı, hayati tehlikesi varTrafikte yumrukla saldırdığı adam güreşçi çıktı! Tek hareketle bayılttı, hayati tehlikesi var

HESAPLADI VE AÇIKLADI

iStock-618061808

Bir takipçi, "Hesabı yaptım: Virgil 7 Nisan 1951'de doğdu. Onun 1.000.000 kadınla birlikte olması, doğumundan bu yana geçen tüm ömrünün her 37.5 dakikasında bir ortalama bir kadınla birlikte olmuş olmasını gerektirir." diye yazdı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
“Kızımdan aile evimiz için kira alıyorum” “Kızımdan aile evimiz için kira alıyorum”
Yarı çıplak yemek yedi! “Normalleştirmeliyiz” dedi ama...Yarı çıplak yemek yedi! “Normalleştirmeliyiz” dedi ama...
Doğduğu ülkede yasaklanmıştı! Tek bir şişeye servet ödediDoğduğu ülkede yasaklanmıştı! Tek bir şişeye servet ödedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Tavuğu servet yumurtladı! Gözlerine inanamadı

Tavuğu servet yumurtladı! Gözlerine inanamadı

İhaneti ifşa etti! Gelin ve eniştesinin yatakta videosu...

İhaneti ifşa etti! Gelin ve eniştesinin yatakta videosu...

Vajina estetiği yaptırdı! Çıplak pozuyla kutladı

Vajina estetiği yaptırdı! Çıplak pozuyla kutladı

Doğduğu ülkede yasaklanmıştı! Tek bir şişeye servet ödedi

Doğduğu ülkede yasaklanmıştı! Tek bir şişeye servet ödedi

İlginizi Çekebilir

Errol Musk yalanladı! ''Öyle bir şey söylemedim''

Errol Musk yalanladı! ''Öyle bir şey söylemedim''

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Doğal yolla zayıflamak için sıraya girdiler

Doğal yolla zayıflamak için sıraya girdiler

"Muzun çayı mı olur" demeyin! Faydaları inanılmaz

"Muzun çayı mı olur" demeyin! Faydaları inanılmaz

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.