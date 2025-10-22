Eski güzellik kraliçesi suikasttan gözaltına alındı!

Meksika'da düzenlenen bir güzellik yarışmasında yıllar önce birinci olarak güzellik kraliçesi olan Meksikalı Vanessa Gurrola, suikast düzenlediği gerekçesiyle California'daki evinde gözaltına alındı.

AÇIKLAMA YAPMADI

2024'te aracına binerken silahlı saldırıya uğrayarak ölen Christian Espinoza Silver'ın ölümünden sonra başlatılan soruşturma kapsamında 32 yaşındaki Gurrola şüpheli olarak görüldü. Instagram'da 1.4 milyondan fazla takipçisi olan Gurrola'nın suikastta parmağının olduğu belirtildi. Gurrola ise henüz bir açıklama yapmadı.