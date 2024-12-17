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Eski hakem Bünyamin Gezer'den çok tartışılan penaltıyla ilgili bomba yorum: Asıl faulü Mertens yapıyor! Bir de Muslera...

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
17.12.2024 10:07
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Galatasaray-Trabzonspor maçı nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. 7 gollü mücadeleden son saniye golüyle Sarı-kırmızılı takım galip ayrıldı. Geceye ise iki penaltı pozisyonu damga vurdu. Çalan ve çalmayan iki düdükle her şey değişti. Maçın ardından tüm senaryoyu ve skoru etkileyecek, ters köşe eden yorumlar geldi: Bir net penaltı diğeri değil!

Eski hakem Bünyamin Gezer'den çok tartışılan penaltıyla ilgili bomba yorum: Asıl faulü Mertens yapıyor! Bir de Muslera...

Süper Lig'de lider Galatasaray sahasında dün akşam Trabzonspor'u konuk etti, temponun bir an olsun bile düşmediği mücadelede 90 dakika adeta nefes kesti. En yakın takipçisi Fenerbahçe'nin kazandığı haftada puan kaybetmek istemeyen Okan Buruk'un öğrencileri mutlak 3 puan parolasıyla çıktığı maçta zor anlar yaşadı. 7 gole sahne olan maçı Galatasaray, son saniye golüyle kazanırken; RAMS Park Arena adeta yıkıldı.

PENALTI POZİSYONLARI DAMGA VURDU

Dev mücadeleye skorun yanında verilen verilmeyen penaltılar damga vurdu. İki penaltı pozisyonu da adeta maçın kaderine doğrudan etki ederken, maç sonu gelen yorumlar ters köşe yaptı. Yorumcular, verilen ve verilmeyen penaltıyla çok başka bir senaryoyla skor ortaya çıkabileceğini söyledi.

MERTENS YERDE KALDI

Trabzonspor'un 3-2 önde olduğu dakikalarda baskısını artıran Galatasaray, 63. dakikada Mertens'in ceza sahasında yerde kalmasıyla penaltı kazandı. Malheiro'nun müdahalesi sonrası hakem Kadir Sağlam önce devam kararıverdi. Ardından VAR'ın uyarısıyla penaltı kararına hükmetti.

Michy Batshuayi penaltı vuruşunu gole çevirerek skoru 3-3'e getirirken; golden çok penaltı pozisyonu akıllarda kaldı.

BÜNYAMİN GEZER: "POZİSYONUN PENALTIYLA İLGİSİ YOK! FAULÜ YAPAN MERTENS"

Maçın ardından TRT Spor ekranlarında söz konusu penaltı pozisyonunu yorumlayan Bünyamin Gezer, pozisyonun penaltı olmadığını aksine faulü yapanın Mertens olduğunu söyledi.

Gezer, "Galatasaray'ın penaltısında faulü yapan Mertens. Malheiro hücum oyuncusu olsa, topa vurmaya giderken Mertens de ayağını rakibinin önüne koyarak topa vurmasını engellese yaptığı faul olur. Mertens’in topla hiçbir alakası yok, tek amacı rakibin oynamasını engellemek. Pozisyonun penaltıyla ilgisi yok." diye konuştu.

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Mücadeleye damga vuran bir diğer penaltı pozisyonu ise 87 dakikada yaşandı. Ceza sahasına gelen hava topuna yükselen Banza, kafa vuruşunun ardından Muslera'nın müdahalesiyle yerde kalırken; Trabzonsporlu futbolcuların penaltı beklentisi karşılık bulmadı.

MUSTAFA ÇULCU: "MUSLERA GEÇ KALIYOR VE VURUYOR! PENALTI"

Bordo-mavili ekibin tepki gösterdiği pozisyonu A Spor ekranlarında yorumlayan Mustafa Çulcu ise pozisyonun penaltı olduğunu savundu.

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Çulcu, şu ifadeleri kullandı;

"Bu pozisyon penaltı. Muslera geç kalıyor ve vuruyor. Topla oynayan Banza. VAR niye devreye girmedi MHK'ye sormak lazım"

Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor galatasaray
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