Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe’nin katiline müebbet hapis

Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe’yi seçim konuşması yaptığı sırada el yapımı silahla vurarak öldüren Tetsuya Yamagami’nin yargılandığı davada sona gelindi. Nara Bölge Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşması, basın ve kamuoyunun yoğun ilgisi altında yapıldı. Duruşmada Abe’nin el yapımı bir silahla öldürüldüğüne dikkat çeken Hakim Shinichi Tanaka, cinayetin yanı sıra Kılıçlar ve Ateşli Silahlar Yasası’nı ihlal suçunun şartlarının oluştuğunu ifade etti. Mahkemenin savcılığın talebini yerinde bulduğunu belirten Tanaka, Yamagami’nin ömür boyu hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.

Abe’nin katil zanlısı Yamagami’nin cinayet ve Kılıçlar ve Ateşli Silahlar Yasası’nı ihlal suçlamaları ile yargılandığı davanın ilk duruşması geçtiğimiz yıl 28 Ekim’de yapılmıştı. Açılış konuşmasında suçlamaları kabul eden Yamagami, "Doğru, bunu yaptığım konusunda hiçbir şüphe yok" ifadelerini kullanmıştı.

İddianamede Yamagami’nin annesinin Birleşme Kilisesi (Unification Church) adlı gruba üye olarak yüksek miktarlarda bağış yaptığı, bunun da ailenin ekonomik iflasına ve parçalanmasına yol açtığına dikkat çekilmişti. Bu nedenle gruba kin besleyen Yamagami'nin, Birleşme Kilisesi ile ilişkilendirdiği Abe'yi öldürerek dini grubun faaliyetlerini tartışmaya açmayı hedeflediği belirtilmişti. Yamagami’nin işlediği suçun sonuçlarının savaş sonrası Japonya'da "benzeri görülmemiş" nitelikte olduğunu vurgulayan savcılık makamı, sanık için ömür boyu hapis cezası talep etmişti. Yamagami’nin avukatları ise müvekillerinin kişiliğinin ve davranışlarının dini istismarla dolu bir çocukluk döneminde şekillendiğini iddia ederek, bunun hafifletici bir neden sayılması gerektiğini savunmuştu.

NE OLMUŞTU?

Japonya’nın en uzun süre görevde kalan başbakanı olan Shinzo Abe, 8 Temmuz 2022’de Nara şehrinde yaptığı bir seçim konuşması sırasında silahlı saldırıya uğramıştı. Abe, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Olay yerinde yakalanan katil zanlısı Tetsuya Yamagami, ifadesinde Abe'yi annesinin iflasından ve ailesinin parçalanmasından sorumlu tuttuğu Birleşme Kilisesi adlı dini gruba destek verdiğine inandığı için öldürdüğünü belirtmişti. Japonya’nın yanı sıra dünyada da büyük yankı uyandıran suikastin ardından Birleşme Kilisesi’nin bağış toplama faaliyetleri ve siyaset dünyası ile ilişkileri kamuoyunun gündemine taşınmıştı.Kaynak: İHA | Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır