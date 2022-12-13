Eski kainat güzeli Maria Thattil ateş püskürdü: ''Kadınlar son kullanma tarihi olan bir bebek makinesi değildir.''

29 yaşındaki model, çocuk sahibi olma tartışması üzerine yaşananlar hakkında bir köşe yazısı yazdı. Thattil, "Seçimimi paylaşmayı seçtikten sonra, ezici bir çoğunluktan olumlu bir yanıt geldi. İnsanların yaklaşık yüzde 90'ı hemfikirdi veya ona saygı duymaktaydı. Ancak yüzde 10'unun başka fikirleri vardı.'' diye anlattı.

SAYISIZ ELEŞTİRİYE MARUZ KALDI

Genç kadın 'En azından köpekleri sevdiğine sevindim, çünkü son yıllarında sahip olacağı tek şeyin bu olduğundan şüpheleniyorum.' gibi yorumlardan çocuk sahibi olmamayı seçmesinin kendi 'mirasına' değer vermediği anlamına geldiğini ima eden eleştirilere kadar birçok şeye maruz kalmıştı.

ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Eski Kainat Güzeli ise, köşe yazısında hayatını dikte etmeye çalışan yabancılara alkışlarla karşılık verdi. "Hala kadınlarla sanki varoluşumuzun tüm amacı çocuk doğurmakmış gibi mi konuşuyoruz? Sadece çocuk sahibi olmak istemeyenlere değil, birçok nedenden dolayı bunu yapamayanlara da zarar veren bir tutumla, onlara ikinci sınıf vatandaş muamelesi mi yapacağız?" diyerek tutumlarını sorguladı.

Bu bakış açısına başkaldıran 29 yaşındaki model, amacını netleştirdi ve ''Kadınlar son kullanma tarihi olan bir bebek makinesi değildir.'' diye konuştu.