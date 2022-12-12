Yetişkin film yıldızı Nicole Aniston sosyal medyanın sınırlarını zorladı! Paylaşımı olay yarattı

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dünya genelinde geniş bir hayran kitlesine ulaşan Nicole Aniston, Intagram’ın limitlerini zorlayan bir paylaşıma imza attı. Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği gönderisinde Aniston, üzerini tamamen çıkartarak kameralara arkası dönük bir şekilde poz verdi.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken paylaşımından Aniston alt kısmındaki iç çamaşarını bir atkıyla tamamladı. Kış kıyafetlerine gönderme yapan Aniston paylaşımına, “Bu evde kışlık kıyafetler... (Aslında iki ev botu, tişört, kazak ve üzerine bir kapüşonlu)” notunu ekledi.

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği gmnderiye adeta yorum yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Güzel ve rahat görünüyor” yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “Neden ekstraya ihtiyacın olsun ki” yorumunu ekledi.