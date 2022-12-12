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Yetişkin film yıldızı Nicole Aniston sosyal medyanın sınırlarını zorladı! Paylaşımı olay yarattı

12.12.2022 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

35 yaşındaki yetişkin film yldızı Nicole Aniston sosyal medyanın sınırlarını alt üst eden cesur bir paylaşıma imza attı. Sosyal medyada 3.7 milyon takipçisi bulunan Aniston, hayranlarının karşısına herkesi şaşırtacak bir kış kombiniyle çıktı. Aniston’un paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum toplamayı başardı.

Yetişkin film yıldızı Nicole Aniston sosyal medyanın sınırlarını zorladı! Paylaşımı olay yarattı

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dünya genelinde geniş bir hayran kitlesine ulaşan Nicole Aniston, Intagram’ın limitlerini zorlayan bir paylaşıma imza attı. Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği gönderisinde Aniston, üzerini tamamen çıkartarak kameralara arkası dönük bir şekilde poz verdi.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

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Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken paylaşımından Aniston alt kısmındaki iç çamaşarını bir atkıyla tamamladı. Kış kıyafetlerine gönderme yapan Aniston paylaşımına, “Bu evde kışlık kıyafetler... (Aslında iki ev botu, tişört, kazak ve üzerine bir kapüşonlu)” notunu ekledi.

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği gmnderiye adeta yorum yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Güzel ve rahat görünüyor” yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “Neden ekstraya ihtiyacın olsun ki” yorumunu ekledi.

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sosyal medya nicole aniston

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