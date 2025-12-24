Mynet Trend

Eski komşusunu vurdu: Sebep pes dedirtti! Evlenmek isteyince reddedilmiş

Kayseri'de parkta karşılaştığı eski komşusunu vurduktan sonra bir tuhafiyede alışveriş yaparken yakalanan kadın, mahkemede yaptığı savunmada, "Evlenmek istediğimi söyledim, reddetti. Silahını çıkartıp bana verdi ve 'vuramazsın’ diye tahrik etti. Ben de vurdum" sözleriyle kendini savundu.

Çiğdem Sevinç

Kayseri'de 22 Nisan'da Melikgazi ilçesine bağlı Demokrasi Mahallesi Melikgazi 1 Caddesi üzerindeki bir parkta meydana gelen olayda, eski komşu oldukları öğrenilen F.A. (55) ile S.S. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.S. yanındaki tabanca ile F.A.'ya ateş açtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Omuzundan yaralandığı öğrenilen F.A. hastaneye kaldırılırken, şüpheli kadın da olay yerinden kaçtı. Saldırı sonrası çalışma başlatan polis ekipleri şüpheli S.S.'yi suç aleti tabanca ile olay yeri yakınlarında bir tuhafiyede alışveriş yaparken yakaladı. Şüpheli S.S. polis otosuna bindirilirken ‘ölmedi' diyerek ağladı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

"EVLENME TEKLİFİ ETTİM, REDDETTİ"

Kayseri Adalet Sarayı 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkan tutuklu sanık S.S., F.A. ile gönül ilişkilerinin olduğunu, kendisinin F.A.ya para verdiğini belirterek, "Parkta karşılaştık. Evlenmek istediği söyledim, reddetti. Silahını çıkartıp, bana verdi. ‘Vuramazsın’ diye tahrik etti. Ben de vurdum" dedi. Emniyetteki ifadesindeki çelişkilerin sorulması üzerine S.S., psikolojik sorunları olduğu için çok hap kullandığını, bu nedenle ifadesini hatırlamadığını belirtti.

"EŞİNDEN AYRILMIŞ, BENDEN 15 BİN LİRA İSTEDİ"

S.S.’nin savunmasının ardından mahkeme heyeti F.A.’yı dinlemeye başlayınca, S.S. F.A.’nın yalan söylediğini belirterek tepki gösterdi. Mahkeme heyetinin uyarılarına rağmen tepkisini sürdüren S.S., salon dışına çıkartılırken F.A.’ya ‘Şerefsiz’ diyerek hakaret etti. S.S.’nin duruşma salonu dışına çıkartılmasının ardından ifadesine devam eden F.A. sanığın yalan söylediğini, aralarında ilişki yaşanmadığını belirterek, S.S.’yi yönetici olduğu binada 6 ay eşiyle oturduğunu, buradan tanıdığını belirterek, "Binadan taşındıktan 1,5 yıl kadar sonra geldi. Ben ekmek almaya gidiyordum. Parkta karşılaştık. Eşinden ayrılmış, benden 15 bin lira istedi. Yardımcı olamayacağımı söyleyip, arkamı döndüm gidiyordum. 4 el silah sesi duydum. Omuzumdan vurdu. Sonra kontrolsüz bir şekilde ateş etmeye devam etti. Kolumda yüzde 40 güç kaybı oldu" dedi.

F.A.’nın ifadesinin ardından S.S. yeniden salona alındı. F.A.’nın avukatı S.S.’nin cezaevinden de mektup yazarak müvekkilini tehdit ettiğini belirterek, cezalandırılmasını istedi. F.A.’nın vurulmasının ardından polis ve ambulansa haber veren tanığı dinleyen mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

