Eski manken Deniz Erhan Murathanoğlu, son yolculuğuna uğurlandı

Geçtiğimiz gün yaşamını yitiren eski manken Deniz Erhan Murathanoğlu'nun cenazesi, ailesi ve yakınları tarafından Kozlu Gasilhanesi'nden alınarak Topkapı Mezarlığı'na götürüldü.

Burada cenaze namazı kılınmasının ardından Deniz Erhan Murathanoğlu, ailesi ve sevenleri tarafından toprağa verildi.

Murathanoğlu, uzun bir aradan sonra en son 2009 yılında yardım amacıyla podyuma çıkmıştı.



"BİZİM DÖNEMİMİZDE HER ŞEY FARKLIYDI"



Murathanoğlu, mankenlik günleriyle ilgili, "Bizim dönemimizde her şey bugünkünden çok farklıydı. En önemlisi para kazanmanın çok zor olduğu ama paraya değil, güzel duygulara önem verildiği bir dönemdi. Hatırladığım güzellikler o kadar fazla ki bir tanesini anlatmakla diğerlerine haksızlık etmek istemem" şeklinde konuşmuştu.

