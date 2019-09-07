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Eski manken Tuğçe Kazaz'dan dikkat çeken Canan Kaftancıoğlu paylaşımı

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 07.09.2019 09:32 | Son Güncelleme

Siyasi çıkışlarıyla dikkatleri üzerine çeken eski manken Tuğçe Kazaz'ın 9 yıl 8 ay hapis cezası alan Canan Kaftancıoğlu ile ilgili paylaşımı Twitter'da olay oldu. Kazaz, "80 milyona kaybettirmeden çıkın oradan" ifadesini kullandı.

Eski manken Tuğçe Kazaz'dan dikkat çeken Canan Kaftancıoğlu paylaşımı

Eski manken Tuğçe Kazaz, sosyal medyadaki bazı paylaşımları nedeniyle yargılandığı davada, 9 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

"SAHTE BİR MATRİX'İN İÇİNDESİNİZ"

Son dönemde özellikle siyasi çıkışlarıyla gündeme gelen Kazaz, Kaftancıoğlu hakkında Twitter hesabından "Cumhurbaşkanına hakaret et, devleti aşağıla, halkı kin ve düşmanlığa teşvik et, yetmiyormuş gibi terör propagandası yap, sonra da 80 milyon kazandı de. Canan Kaftancıoğlu'na kananlara diyorum; Trinity'nizle sahte bir Matrix'in içindesiniz. 80 milyona kaybettirmeden çıkın oradan" açıklamasını yaptı.

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NE OLMUŞTU?

Kaftancıoğlu'na toplamda 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası verildi. Kaftancıoğlu karar onanırsa cezaevine girecek. Kararı değerlendiren Kaftancıoğlu adliye önünde yaptığı açıklamada "Kararlar saray odalarında alınıyor. Bu dava İstanbul'u, İstanbul halkına kazandıranları cezalandırma davasıydı. Bu karar İstanbul halkını cezalandırmaktır. Vesayet sistemi bitene kadar susmayacağız" dedi.

Öte yandan Kaftancıoğlu'nun bir önceki duruşmada okuduğu şiir ceza indirimi uygulanmamasına gerekçe gösterildi.

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Anahtar Kelimeler:
Tuğçe Kazaz canan kaftancıoğlu

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
Helal olsun tuğçe hanıma
Yav sen nasıl bir yaratıksın nasıl bir yalamasın? Seni kim ipliyor ki kendi kendine alıyorsun..... satıyorsun...... gittin yunanın altınna yatıp hristiyan oldun sonra sıkılınca geldin tekrar müslüman oldun bu da yetmiyormuş gibi bir de yorumcu oldun.
Bu para için dinini degiştiren şeyyy degilmi
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