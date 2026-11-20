Rockstar Games'in Grand Theft Auto VI oyunu, 19 Kasım 2026 tarihinde PlayStation 5, Xbox Series X ve S için piyasaya çıktı. Ancak şirket henüz oyunun PC sürümü için resmi bir sistem gereksinimleri listesi yayımlamadı.

GTA 6 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ PC İÇİN AÇIKLANDI MI?

Hayır. Rockstar Games'in resmi oyun sayfasında ve Take-Two Interactive'in duyurularında GTA 6'nın desteklenen platformları PlayStation 5, Xbox Series X ve S olarak belirtiliyor.

PC için minimum ve önerilen donanım gereksinimleri henüz paylaşılmadı.

GTA 6 MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Şirket tarafından açıklanmış resmi bir minimum donanım tablosu bulunmuyor.

Donanım Resmi durum İşlemci Açıklanmadı Ekran kartı Açıklanmadı RAM Açıklanmadı Depolama PC için açıklanmadı İşletim sistemi Açıklanmadı DirectX sürümü Açıklanmadı

GTA 6 HANGİ EKRAN KARTINI İSTEYECEK?

GTA 6'nın PC sürümünde hangi NVIDIA GeForce veya AMD Radeon ekran kartlarının minimum seviyede destekleneceği henüz bilinmiyor.

İnternette paylaşılan ekran kartı listelerinin ise, Rockstar tarafından doğrulanmadıkça resmi GTA 6 sistem gereksinimleri olarak değerlendirilmemesi gerekiyor.

GTA 6 KAÇ GB RAM İSTEYECEK?

Rockstar Games, GTA 6'nın PC sürümü için minimum veya önerilen RAM miktarı açıklamadı.

Bu yüzden oyunun 16 GB, 24 GB ya da 32 GB RAM gerektireceğine ilişkin kesin bir bilgi bulunmuyor.

GTA 6 PC'YE NE ZAMAN ÇIKACAK?

GTA 6'nın PC sürümü için resmi çıkış tarihi de henüz duyurulmadı.

Take-Two Interactive'in açıklanan oyun takviminde GTA 6'nın 19 Kasım 2026 çıkışı yalnızca PS5, Xbox Series X ve S platformlarıyla yer alıyor.

PC oyuncularının resmi sistem gereksinimleri için Rockstar Games'in yapacağı duyuruları takip etmesi gerekiyor.