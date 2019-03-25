Eski patrona rekor tazminat talebi! Gerekçesi biraz 'kokulu'

2 milyon Sterlin talep eden adam patronunun mobbingine maruz kaldığını ve günde en az 6 kez patronunun karşısında gaz çıkardığını öne sürüyor.

Telefonda ağza alınmayacak şeyler söyleyen patrona dair bir başka iddia ise garip garip el şakaları.

Geçen yıl mahkeme davayı patronun lehine sonuçlandırmıştı. Ancak intikam almaya odaklı Hingst davayı temyize götürdü.

Geçen yılki mahkemede Hingst patronuna ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı; Yüzüm duvara dönük penceresi olmayan bir odada oturmak zorundayım. Bu adam odaya giriyor ve gaz çıkarıp odadan

çıkıyor. Bunu günde en az 5-6 kez yapıyor."

