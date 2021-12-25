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Eski porno yıldızı Mia Khalifa kötü haberi sosyal medyadan duyurdu!

25.12.2021 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem yetişkin filmlerinde oynayarak geniş kitlelerce tanınan ünlü sunucu Mia Khalifa, Instagram hesabından Covid 19'a yakalandığını duyurdu.

Eski porno yıldızı Mia Khalifa kötü haberi sosyal medyadan duyurdu!

Geçmişte oynadığı yetişkin filmleri nedeniyle Orta Doğu'da ölüm tehditleri alan Mia Khalifa, şimdilerde sosyal medya fenomenliği yapıyor. Khalifa, 26 milyonu aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından, Covid 19'a yakalandığını duyurdu. Karantinanın 5. gününde olan Khalifa, yılbaşına evde gireceği için üzgün olduğunu belirtti.

Eski porno yıldızı Mia Khalifa'dan kötü haber! Haberi sosyal medyadan duyurdu

Mia Khalifa, ünlü şarkıcı Jhay Cortez ile aşk yaşıyor.

Eski porno yıldızı Mia Khalifa kötü haberi sosyal medyadan duyurdu!

2011 yılında lise arkadaşı Wyatt O'Brien ile evlenen Khalifa, 2016 yılında O'Brien'den boşandı.

Eski porno yıldızı Mia Khalifa kötü haberi sosyal medyadan duyurdu!

2014 yılında cinsel içerikli bir film sitesinde en çok izlenen isimler arasında yer alan Khalifa, 2015 yılında sektörden ayrılma kararı aldı.

Eski porno yıldızı Mia Khalifa kötü haberi sosyal medyadan duyurdu!

Lübnan asıllı Mia Khalifa, tesettür giyerek gerçekleştirdiği cinsel içerikli sahneler nedeniyle, Orta Doğu'nun dört bir yanından ölüm tehditleri aldığını anlatmıştı.

Eski porno yıldızı Mia Khalifa kötü haberi sosyal medyadan duyurdu!

Eski porno yıldızı Mia Khalifa kötü haberi sosyal medyadan duyurdu!

Eski porno yıldızı Mia Khalifa kötü haberi sosyal medyadan duyurdu!


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Mia Khalifa
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