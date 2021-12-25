Eski porno yıldızı Mia Khalifa kötü haberi sosyal medyadan duyurdu!

Geçmişte oynadığı yetişkin filmleri nedeniyle Orta Doğu'da ölüm tehditleri alan Mia Khalifa, şimdilerde sosyal medya fenomenliği yapıyor. Khalifa, 26 milyonu aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından, Covid 19'a yakalandığını duyurdu. Karantinanın 5. gününde olan Khalifa, yılbaşına evde gireceği için üzgün olduğunu belirtti.

Mia Khalifa, ünlü şarkıcı Jhay Cortez ile aşk yaşıyor.

2011 yılında lise arkadaşı Wyatt O'Brien ile evlenen Khalifa, 2016 yılında O'Brien'den boşandı.

2014 yılında cinsel içerikli bir film sitesinde en çok izlenen isimler arasında yer alan Khalifa, 2015 yılında sektörden ayrılma kararı aldı.

Lübnan asıllı Mia Khalifa, tesettür giyerek gerçekleştirdiği cinsel içerikli sahneler nedeniyle, Orta Doğu'nun dört bir yanından ölüm tehditleri aldığını anlatmıştı.



