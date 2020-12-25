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Eski Romalılardan beri çok seviliyor: Kuşkonmazın faydaları nelerdir?

Perihan Gövel Perihan Gövel 25.12.2020 16:49 | Son Güncelleme:
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Eski Romalılardan beri çok seviliyor: Kuşkonmazın faydaları nelerdir?

Vitamin ve mineral deposu olan kuşkonmaz, Antik Çağlardan beri yaygın olarak tüketilen bir bitkidir. Asparagus ismiyle de anılan kuşkonmaz nedir? Kuşkonmaz nasıl pişirilir? İşte detaylar...

Kuşkonmaz, Roma ve Eski Yunan’dan beri sevilerek tüketilen ve oldukça değerli bir besindir. Adı Yunanca ‘’filiz’’ anlamına gelen bir kelimeden türetilmiştir. Tam bir besin deposu olan kuşkonmazın faydaları ise saymakla bitmez. Biz de kuşkonmaz hakkında tüm merak edilenleri sizler için derledik.

Kuşkonmaz Bitkisi Nedir?

Kuşkonmaz, zambak ailesinin bir üyesidir. İçinde bulunduğu vitaminler bakımından oldukça zengin bir besin olmakla birlikte afrodizyak etkisine de sahiptir. Geçmişi oldukça derin olan kuşkonmaz bitkisi, Eski Yunan ve Roma’dan beri tüketilmektedir. O zamandan bu zamana bu denli fazla tüketilmesinin sebebi ise zengin bir besin kaynağı olmasıdır. Kuşkonmaz bitkisi; kumlu, yumuşak, sulak, killi, geniş ve ormanlık yerlerde yetişir. Genellikle yeşil renkte olmakla birlikte beyaz kuşkonmazlar da bulunmaktadır. Yeşil kuşkonmaz bitkisi, güneşte yetişir ve klorofil içerdiğinden yeşil renktedir. Beyaz kuşkonmazlar ise karanlıkta yetiştiğinden klorofil içermez ve beyaz rengini almaktadırlar. Hasat edilmemiş bir kuşkonmaz, 170 santimetreye kadar uzamaktadır.

Kuşkonmazın İçerisinde Bulunan Vitaminler

Kuşkonmaz, tıpkı salatalık gibi neredeyse tamamen sudan oluşan bir bitkidir. Bitkinin %93’ü sudur. Bunun yanı sıra yağ oranı oldukça düşük olduğundan kalori değeri de oldukça düşüktür. Protein bakımından ise zengin bir besindir. Tüm bu sebeplere bağlı olarak ise kilo vermek isteyenlerin tercih edeceği bir besindir. B2, B3, B5, B6, B9, A, E, C ve K vitaminlerine sahiptir. Bunun yanı sıra demir ve çinko minerallerini de içinde barındırır.

Kuşkonmazın Faydaları

Kuşkonmaz faydası saymakla bitmeyen bir bitki türüdür. Onu bu denli faydalı hale getiren ise içindeki vitaminlerdir. İçeriğinde bulunan B9 vitamini (folik asit) doğum kusurlarını engelleyen bir vitamindir. Bu sebeple de hamile kadınların sık sık kuşkonmaz tüketmesi tavsiye edilir. B9 vitamini yalnızca hamileler için değil, alzheimer, parkinson, ve epilepsi gibi hastalıkların yaşanmasının riskini azaltır.

Bunun yanı sıra serotonin hormonubun salgılanmasına yardımcı olmakla beraber depresyon riskini azaltır.
Kuşkonmaz bitkisi, iyi bir antioksidan kaynağıdır. Antioksidan, kanserle mücadele potansiyelini artırır.
Kuşkonmazın içerisinde asidik asit bulunmaktadır. Asidik asit, harika bir idrar söktürücüdür. İdrar yolu sağlığına çok iyi gelir. Kuşkonmazın içerisinde bulunan asidik asit böbrek taşlarını çözer. Vücuttaki ödemi atmaya da yardımcı olur.
Tüm bunların yanı sıra kuşkonmaz;

-Göz sağlığını destekler,
-Kemik sağlığı için faydalı bir besindir,
-Diyabete iyi gelir,
-PMS belirtilerini hafiftletme etkisine sahiptir,
-Kalp sağlığına iyi gelmektedir.

Kuşkonmaz Tarifleri

Kuşkonmazın ne kadar faydalı olduğunu, tüketilmesi gerektiğini söylemişken; sizler için kuşkonmaz salatası, kuşkonmaz çorbası ve bir de nefis bir fırında kuşkonmaz tarifi derledik. Lezzetli olduğu kadar bol sağlık içeren bu tariflerin püf noktası ise kuşkonmazın sahip olduğu vitamini koruyabilmesi için pişirme süresi ve derecesine dikkat etmektir. Siz de “Kuşkonmaz yemeği nasıl yapılır?’’ diyorsanız, işte farklı pişirme yöntemleri...

Fırında Kuşkonmaz Tarifi

Malzemeler:
-2 çorba kaşığı galeta unu
-1 demet kuşkonmaz
-25ml (¼ çay bardağı) zeytinyağı
-1 limon kabuğu
-2 çorba kaşığı rendelenmiş parmesan peyniri
-Tuz
-Karabiber

Yapılışı:
Fırında kuşkonmaz yaparken malzemelerden daha önemli bir şey var ise o da kuşkonmazın nasıl pişirildiğidir. Bu tarifte ‘’Kuşkonmaz nasıl pişirilir, yapılışı nasıldır?’’ gibi sorularının cevaplarını bulabilirsiniz.
Fırında kuşkonmaz tarifinde, ilk olarak fırın tepsisine yağlı kağıdı seriyoruz. Yağlı kağıdın üzerine ¼ çay bardağı zeytinyağını döküyoruz. Fırça yardımıyla yağı kağıdın her yerine dağıtıyoruz. Diğer tüm malzemeleri tepsinin üzerine karışık bir şekilde koyuyoruz. Fırınımıza atıp yaklaşık on dakika kadar 200 derecede pişiriyoruz. Afiyet olsun.

Fırında pişirmek istemeyenler için ise daha pratik ve leziz bir kuşkonmaz salatası tarifimiz var.

Kuşkonmaz Salatası

Malzemeler:
-Yarım limon suyu
-Bir demet kuşkonmaz
-Zeytinyağı
-3 diş sarımsak
-Buzlu su
-Tuz

Yapılışı:
Kuşkonmaz salatasının yapılışı, yeşil salata yapımından biraz farklı; fakat hala oldukça pratik bir tarif olduğunu söylemek mümkün. İlk olarak kuşkonmazların köklerini kopararak iyice yıkayın. Kuşkonmazları yıkarken ocağa da tuzlu suyu kaynamak için bırakın. Tuzlu su kaynadıktan sonra yıkadığınız kuşkonmazları kaynar suya atın. Kuşkonmazlar çok yumuşamadan sudan alın. Orta pişmiş hale gelmesi yeterli olacaktır. Kaynar sudan alır almaz buzlu suyun içine atın. Buzlu suda birkaç dakika bekledikten sonra suyun içinden alın. Diğer malzemeleri yeşil salata gibi doğrayıp hazırladıktan sonra kuşkonmazları salatanın içine dahil edebilirsiniz. Afiyet olsun.

Kuşkonmaz Çorbası

Bu tarifimiz ise sıcak, lezzetli ve besin değeri yüksek bir çorba içmek isteyenlere hitap ediyor.
Malzemeler:
-2,5 su bardağı tavuk suyu
-450 gram kuşkonmaz
-1 adet defne yaprağı
-2,5 su bardağı süt
-1,5 yemek kaşığı un
-1 çay kaşığı limon suyu
-35 gram tereyağı
-Tuz
-Kekik

Yapılışı:
Tavuk suyu, kekik, defne yaprağı ve rendelediğiniz sarımsağı bir tencerenin içinde ocağa koyun. Orta ateşte kaynamaya bırakın. Piştikten sonra ocağın altını kapatıp 10 dakika bekletin. Tencereye un ve sütü ilave edin. Biraz karıştırdıktan sonra muskatı da içerisine ekleyin. Tencereyi tekrar ocağa koyduktan sonra kaynamaya bırakın. Kaynamaya başladıktan beş dakika sonra taze kekik, limon, tuz ve tereyağını ekleyin. Bu aşamadan sonra çorbanız hazırdır. Afiyet olsun.

Kuşkonmaz Bitkisinin Zararları Nelerdir?

Kuşkonmaz, kararında tüketilmesi halinde güvenli bir bitkidir; fakat her yiyeceğin faydası olduğu gibi zararı da olabilmektedir. Çoğunlukla ise bu zararla alerji kaynaklıdır. Peki, kuşkonmazın zararları nelerdir?

-Kuşkonmaz, liliaceae ailesinin bir türüdür. Liliaceae familyasına alerjiniz olması durumunda kuşkonmaz size zarar verebilir.
-Cilde uygulanması halinde ise bazı kişilerde alerjik semptomlar ortaya çıkabilir.
-Ayrıca gaz yapabilir.

Tüm bunların haricinde kuşkonmazın ciddi bir zarar verdiği görülmemiştir.

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