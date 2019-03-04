Eski sahibini gören köpek çılgına döndü

Ormanda baktığı bir köpeği sahiplendiren Rabia Öztürk, sevimli hayvanı ziyarete gitti. 2 buçuk yıl baktığı köpek, genç kadını unutmadı ve onu büyük bir heyecanla karşıladı.
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