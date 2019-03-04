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Eski sahibini gören köpek çılgına döndü

ates.sonmez ates.sonmez
İLGİNÇ HABERLER  | 04.03.2019 18:19 | Son Güncelleme

Ormanda baktığı köpeği sahiplendiren genç kadın, ziyarete gittiğinde köpek tarafından büyük bir heyecanla karşılandı.

Ormanda baktığı bir köpeği sahiplendiren Rabia Öztürk, sevimli hayvanı ziyarete gitti. 2 buçuk yıl baktığı köpek, genç kadını unutmadı ve onu büyük bir heyecanla karşıladı.

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Anahtar Kelimeler:
köpek rabia öztürk

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