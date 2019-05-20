Eski sevgiliden Ata Demirer'e gönderme! 'Orangutan mübarek...'

46 yaşındaki ünlü komedyen Ata Demirer kendisinden 20 yaş küçük oyuncu sevgilisi Aslı Turanlı ile ocak ayından beri aşk yaşıyordu. Ayrılma kararı alan çift, birbirlerini karşılıklı takipten çıkartarak fotoğraflarını silmişti. Ayrılık sonrası Aslı Turanlı Twitter hesabından attığı tweetle şaşırttı.

İşte o tweet:

"İnanıp sevgili olduğun zaman "Mavi gibisin Aslı, her tonunun güzel", inanmayıp ayrıldıktan sonra "Orangutan mübarek" hiç adil değil, yalnızığın. Yalnızlığı sevdiğinden değil, başka çaren yok."

Tweeti attıktan sonra kısa bir süre içinde kaldıran Turanlı, bu gönderisiyle kafaları karıştırdı.

Genç oyuncu Aslı Turanlı, 4 yıl önce öğrenciyken Kim Milyoner yarışmasına ortaya çıkmıştı. Turanlı'nın estetiksiz hali böylece ortaya çıkmıştı. Aslı Turanlı şu an Kanal D'de yayınlanan Leke dizisinde rol alıyor.





