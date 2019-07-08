MAGAZİN

Eski sevgilisi Mustafa Sandal'ı ti'ye aldı

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.07.2019 16:02 | Son Güncelleme

Emina Jahovic ile yollarını ayırdıktan bir süre sonra Melis Sütşurup ile aşk yaşamaya başlayan Mustafa Sandal yaptığı açıklamada “Melis ile kafamız uyuşmadı, ayrıldık…" demişti. Eski sevgiliden imalı bir paylaşım geldi.

Şarkıcı Mustafa Sandal'ın eski sevgilisi Melis Sütşurup, popçunun kendisi hakkında yaptığı açıklamaların ardından sosyal medya üzerinden çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu.

Mustafa Sandal'ın “Melis ile kafamız uyuşmadı, ayrıldık… Çocuklarıma başka bir kadından kardeş istemem” sözlerine eski sevgilisi Melis Sütşurup ‘Cennet Mahallesi’ adlı diziden bir görüntüyle yanıt verdi.

Melis Sütşurup ayrılığın ardından yakın çevresine "Mustafa ile Amerika'da kavga ettik. Cep telefonunda öyle bir mesaj gördüm ki, benim için artık bitti" dediği iddia edilmişti.

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