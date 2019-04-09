Eski sevgilisinin düğününü gelinlikle bastı!

Damadın ayaklarına kapanarak affedilmeyi dileyen kızın çaresiz halleri düğün kameramanı tarafından anbean kaydedildi.
Olay tam damadın gelini öpeceği sırada gerçekleşti. Sahneye bir anda gelinlikle bir başka kız fırladı.
Videoda eski kız arkadaşın, damadın ayaklarına kapanarak 'benim hatamdı' dediği duyuluyor bu sırada gelin ise olup biteni şaşkın bakışlarla izliyor.
Damat sinirlenerek eski kız arkadaşını kendinden uzaklaştırmaya çalışıyor ancak başarılı olamayınca gelinle birlikte sahneyi terk ediyor. Bu sırada genç kızın gözyaşları içinde yere çöküp ağladığı anlar kameralara yansıyor.
30 saniyelik video dünya genelinde viral olmuş durumda.
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