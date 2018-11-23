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Eski sevgiliye 'stalk' pahalıya patladı!

Bucokiyiymiş Bucokiyiymiş
YAŞAM  | 23.11.2018 16:59 | Son Güncelleme

İrlandalı bir kadın, eski erkek arkadaşına yönelik 10 yıla yakın bir süredir devam eden ve saldırgan boyutlara ulaşan 'stalk' faaliyetlerinden ötürü 4 yıl hapse mahkum edildi.

Eski sevgiliye 'stalk' pahalıya patladı!

Lewes Crown mahkemesi tarafından verilen kararda, Lina Tantash isimli kadın stalk faaliyetlerinden ötürü suçlu bulundu ve bir dizi kısıtlama cezasıyla da karşılaştı.

Dublin'de yaşayan 44 yaşındaki kadın, 2007 yılının başlarında film yapımcısı Jarlayh Rice ile ilişkisi vardı. Ancak birkaç hafta içerisinde bu ilişkiye Rice tarafından son verilmişti.

Tantash ise, Rice' tarafından terk edilmesine rağmen çeşitli yöntemlerle iletişimini sürdürmeye çalıştı.

Kadın, kendisinden uzaklaşan Rice'ın kapısına gitmeye, işyerinden günde 40 defa aramaya başladı. Tantash'ın Rice'a gönderdiği mesajların sayısının ise 20 bin olduğu öğrenildi.

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stalk İRLANDA lina tantash dublin

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