MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Eski Survivor yarışmacısı Merve Aydın'dan kötü haber! 'Bebeğimi emzirirken...'

Eski Survivor yarışmacısı Merve Aydın'dan kötü haber! 'Bebeğimi emzirirken...'

04.12.2020 10:18 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Survivor yarışmacısı Merve Aydın geçtiğimiz haftalarda doğum yapmıştı. Aydın koronavirüse yakalandı. Ailesiyle birlikte testlerinin pozitif çıktığını açıklayan Aydın, "Bebeğimi emzirirken öğrendim" dedi.

Yıllar önce Survivor'a katılarak adını geniş kitlelere duyuran Merve Aydın, kasım ayının son günlerinde ilk bebeği Mehmet Barlas'ı kucağına aldı. Hamilelik sürecini ve doğumdan sonraki günleri evinde geçiren Aydın'ın önce eşi sonra da kendisi koronavirüse yakalandı.

"BEBEĞİMİ EMZİRİRKEN POZİTİF ÇIKTIĞIMI ÖĞRENDİM"

Her anını paylaştığı Instagram hesabından açıklama yapan ünlü isim şunları söyledi:

"Biz çok dikkatliydik maskesiz ve dezenfektansız dışarı çıkmıyorduk. Ya hastaneden ya da eşim bebeğin kimliğini çıkartmaya gitmişti oradan kapmıştır. İlk eşimde çıktı o kendini izole etti sonra benim boğazlarım ağrımaya başladı ve halsiz düştüm. Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere herkes çok iyi çalışıyor. Bize gelip test yaptılar. Sabaha karşı bebeği emzirirken test sonucumu pozitif görünce kendimi çok kötü hissettim. Çok şükür iyiyiz. Kayınvalidem ve kayınpederim de çok şükür iyi. Hepimizde kırgınlık var sadece. Ben lohusa olduğum için ilaç kullanamadığımdan ondan bol bol C vitamini tüketiyorum."

'BAZI İNSANLAR SORUMSUZ'

İnsanların salgın döneminde sorumsuz davrandığını söyleyen Merve Aydın, "Haberleri izliyorum ve bazı insanlar çok sorumsuz davranıyor. Lütfen duyarsız olmayın. İşiniz yoksa dışarı çıkmayın. Ne olur yapmayın ve kendinizi düşünün. Bu virüs can alıyor. Artık yaşta fark etmiyor. Genç, yaşlı artık herkes ölebiliyor. Ben çift maske takıp bebeğimi emziriyorum ve olabildiğince temas etmeden ona bakıyorum" ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!
Şoke eden aşı açıklaması! 'Güvenmiyorum'Şoke eden aşı açıklaması! 'Güvenmiyorum'
Bugün kanallarda ne var?Bugün kanallarda ne var?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
Madem insanlar sorumsuz, Sen sorumlu davransaydın bulaşmazdı.
her anını paylaştığına göre muhtemelen bu da reklam. aman geri kalmayayım

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanı Koca: Hatay ve Antalya'da vaka artışı yüzde yüz

Sağlık Bakanı Koca: Hatay ve Antalya'da vaka artışı yüzde yüz

Kadir Topbaş Kovid-19 nedeniyle yoğun bakıma alındı

Kadir Topbaş Kovid-19 nedeniyle yoğun bakıma alındı

Sisi lakaplı Seyhan Soylu cezaevinde! O karara uymamıştı

Sisi lakaplı Seyhan Soylu cezaevinde! O karara uymamıştı

RTÜK Başkanı Şahin'den ceza açıklaması

RTÜK Başkanı Şahin'den ceza açıklaması

Pınar Altuğ'dan aldatma sorusuna sert yanıt: Sana ne ya da kime ne!

Pınar Altuğ'dan aldatma sorusuna sert yanıt: Sana ne ya da kime ne!

Havalandırma arızalanınca 20 bin tavuk telef oldu

Havalandırma arızalanınca 20 bin tavuk telef oldu

İlginizi Çekebilir

Demet Özdemir'in mini etekli pozları olay oldu!

Demet Özdemir'in mini etekli pozları olay oldu!

İhanetin fotoğrafı ortaya çıktı! Böyle yakalandı

İhanetin fotoğrafı ortaya çıktı! Böyle yakalandı

Yıldız Tilbe'den sert tepki! 'Devlet dahi olsa bana zorla yaptıramaz'

Yıldız Tilbe'den sert tepki! 'Devlet dahi olsa bana zorla yaptıramaz'

Müstehcen olmayı seviyor! TikTok'u salladı

Müstehcen olmayı seviyor! TikTok'u salladı

Çukur'da şok ayrılık! Başrol oyuncusu veda etti

Çukur'da şok ayrılık! Başrol oyuncusu veda etti

Korse giyince dalga konusu oldu

Korse giyince dalga konusu oldu

Diğer Haberler

Seren Serengil'den itiraf! 'Köpeğimin yanına sığışacak'

Seren Serengil'den itiraf! 'Köpeğimin yanına sığışacak'

Nesrin Cavadzade Gökhan Alkan'ın üstsüz ev halini paylaştı

Sevgilisinin üstsüz ev halini paylaştı

Rihanna ve ASAP Rocky yakalandı! Aşk iddiası gündemdeydi

O isimle aşk yaşadığı iddia edilmişti! Yakalandılar

Okan Yalabık'ın kendisinden 12 yaş küçük sevgilisi ortaya çıktı

Kendisinden 12 yaş küçük sevgilisi ortaya çıktı

Aleyna Tilki'den şoke eden aşı açıklaması! 'Anneme, kendime, kardeşime aşı yaptırmayacağım'

Şoke eden aşı açıklaması! 'Güvenmiyorum'

Pınar Altuğ'dan Jülide Ateş'in aldatma sorusuna sert yanıt: Sana ne ya da kime ne!

Pınar Altuğ'dan aldatma sorusuna sert yanıt: Sana ne ya da kime ne!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.