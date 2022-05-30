MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Eski Survivor yarışmacısı Sahra Işık dekolteli pozuyla olay oldu! "Sana ne oldu böyle?"

Eski Survivor yarışmacısı Sahra Işık dekolteli pozuyla olay oldu! "Sana ne oldu böyle?"

30.05.2022 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2014 ve 2018 yıllarında katıldığı Survivor yarışmasıyla adını tüm Türkiye'ye duyuran Sahra Işık değişimiyle herkesi şaşkına çevirdi. Sosyal medya hesabından sürekli paylaşımlarda bulunan Sahra Işık, geçirdiği estetik operasyonların ardından adeta bambaşka biri oldu. Son olarak derin yırtmaçlı dekoltesiyle dikkat çeken bir paylaşımda bulunan Sahra Işık'a gelen yorum şoke etti.

Eski Survivor yarışmacısı Sahra Işık dekolteli pozuyla olay oldu! "Sana ne oldu böyle?"

Survivor yarışmasıyla herkes tarafından tanınan bir isim haline gelen Sahra Işık paylaşımlarıyla da dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. 2014 ve 2018 yılında katıldığı Survivor yarışmasının ardından büyük bir değişim geçiren başarılı yarışmacı, adeta bambaşka biri oldu. Son paylaşımında cesur kombiniyle poz veren Sahra Işık, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

sahra2

SURVİVOR 2022'DEKİ ŞAMPİYONLUK ADAYINI AÇIKLAMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Survivor paylaşımı yapan Sahra Işık, herkesi şaşırtmıştı. Survivor 2022 All Star'da desteklediği takımı ve şampiyonluk adayını açıklayan Sahra Işık, Adem Kılıççı'nın da bulunduğu bir videoyu paylaşarak, kırmızı takımı tuttuğunu ve Adem Kılıççı'yı desteklediğini belirtmişti.

sahra1

GÖĞÜS DEKOLTESİ VE YIRTMACIYLA OLAY YARATTI

Eski Survivor Sahra Işık, eşi İdris Aybirdi ile katıldığı bir düğünde şıklığıyla göz kamaştıran isimler arasında yer aldı. Güzelliği ve zerafetiyle dikkat çeken Işık, derin bacak yırtmacı ve dekoltesiyle olay yarattı.

284611871_408670581125745_3287135648198721788_n

Sahra Işık'ın birden fazla fotoğrafla yaptığı paylaşımlar sonrası takipçileri beğeni ve yorum yağdırdı. Işık'ın bir takipçisinin yorumu ise dikkat çekti.

284951628_310715807942359_2625476566353107924_n

Takipçileri, "Survivor'da bu kadar güzel değildin ne oldu sana" ve "2014'ten sonra sana ne oldu böyle" gibi yorumlarla şaşkınlıklarını dile getirdi.

284527089_1174459703351038_5111166407771747266_n

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
K-Pop severleri kızdırdı! "Adıyaman'ın köyünden fanlık yapıp bana küfür eden..."K-Pop severleri kızdırdı! "Adıyaman'ın köyünden fanlık yapıp bana küfür eden..."
Programı iptal ettiren olay! İbrahim Selim sinirlendiProgramı iptal ettiren olay! İbrahim Selim sinirlendi
Kocam ben hamileyken teyzemle, şimdi kardeşimle....Kocam ben hamileyken teyzemle, şimdi kardeşimle....
Anahtar Kelimeler:
survivor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

AK Parti ile CHP arasındaki fark eridi!

AK Parti ile CHP arasındaki fark eridi!

Dikkat çeken sözler: 'Benzin ve motorin 6 TL düşer'

Dikkat çeken sözler: 'Benzin ve motorin 6 TL düşer'

Bankalardan ‘dolar’ hamlesi! Yeni adım atıldı

Bankalardan ‘dolar’ hamlesi! Yeni adım atıldı

Kimlik yerine silahını gösterdi, gerginlik çıktı! Gözaltına alınanlar arasında uzman çavuşlar da var

Kimlik yerine silahını gösterdi, gerginlik çıktı! Gözaltına alınanlar arasında uzman çavuşlar da var

İstanbul'da akılalmaz olay! Küçük kızı MR'da yaktılar

İstanbul'da akılalmaz olay! Küçük kızı MR'da yaktılar

Kafeye şortla giren genç kız kovuldu! Kapıya tepki çeken yazıyı astılar

Kafeye şortla giren genç kız kovuldu! Kapıya tepki çeken yazıyı astılar

İlginizi Çekebilir

9 karısı, 64 çocuğu vardı! “Gerçek annemin...”

9 karısı, 64 çocuğu vardı! “Gerçek annemin...”

Final sahnesi olay oldu! Diziden neden ayrıldığını açıkladı

Final sahnesi olay oldu! Diziden neden ayrıldığını açıkladı

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Hem kocası hem kız arkadaşı var! ''Ebeveynlik çok daha kolay''

Hem kocası hem kız arkadaşı var! ''Ebeveynlik çok daha kolay''

İnsanların içlerinden çıkarılmış en garip şeylerin listesi!

İnsanların içlerinden çıkarılmış en garip şeylerin listesi!

Fiyat performans oranı en iyi kulaklık modelleri

Fiyat performans oranı en iyi kulaklık modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.