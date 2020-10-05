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Eski Türkiye güzeli Özlem Kaymaz: El el çok daha güçlüyüz

05.10.2020 09:03 | Son Güncelleme:
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Eski Türkiye güzeli Özlem Kaymaz: El el çok daha güçlüyüz

Önceki gün Nager Sendromu hastası olan oğlu Daniel'i hastaneye götüren 1992 yılında Türkiye güzeli seçilen Özlem Kaymaz, birlikte çekilen karelerini sosyal medya hesabınan yayınladı. Kaymaz, gönderisine "El ele çok daha güçlüyüz" notunu düştü.

Hollanda'da yaşamını sürdüren eski Türkiye güzeli Özlem Kaymaz, Nager Sendromu hastası olan oğlu Daniel'i önceki gün hastaneye götürdü.

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Kaymaz, oğlu ile birlikte hastane önünde çekilen bir karesini sosyal medya hesabından yayınladı.

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Paylaşımına duygusal bir not düşen 46 yaşındaki Özlem Kaymaz, şu ifadeleri kullandı:

Bugün Hollanda'da böyle geçti. Bazen öylesine yoruluyor, ümidimi kaybediyor ve bin parça oluyorum ki... Sonra bakıyorum atmış elini omzuma, 'Yok' diyor gözleri vazgeçmek yok!Kendinden vazgeçen hayattan ümidi keser... Vaziyet belli , yolcu yolunda... Bir süre daha taş, toprak, yol var önümüzde, olsun!

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Bu da gelir, geçer derken bilinçli tercihler ile ilerlemeye devam. Büyük bir mücadele, zorlu bir cephe, şükür inancımız tam. 'Buna da şükürler olsun' diyerek, adım adım sonuca giden serüvende yan yana ve tüm seven, sevgiyi, şükrü bilen kalplerle el ele çok daha güçlüyüz.

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1992 yılında Türkiye güzeli seçilen Özlem Kaymaz, geçtiğimiz aylarda sosyal medyada oğlu Daniel'ın 10 yıl aradan sonra yeniden büyük ameliyatlara başlayacağını açıklamıştı. Kaymaz, oğlunun çok zor bir ameliyat atlatmasına rağmen iyi olduğunu dile getirmişti.


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