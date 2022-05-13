Eski yetişkin film yıldızı Lisa Ann, unutmadığı o sahneyi anlattı! “At üzerinde 12 saat cinsel ilişki...”

Yetişkin film sektörünün zannedilenin aksine oldukça zor bir çekim süreci olduğunu dile getiren Ann, Stiff Socks podcastinde yaptığı açıklamada 2009 yılında at üzerinde cinsel ilişkiye girdikleri bir sahnenin hesapladıkları gibi gitmediğini itiraf etti. Çekimlerin öncesinde partneriyle beraber at eğitimi aldıklarını ve hayvanı ürkütmemek için özel bir çaba sarf ettiklerini söyledi.

“YERE ÇAKILDIK”

Eski yetişkin film yıldızı binicilik eğitimi almalarında rağmen erkek oyuncunun atı ürkütmesi sonucunda bir adam hızlanan hayvanın kendisi ve partnerini üzerinden attığını dile getirdi. Atın üzerinden yera çakıldıklarını ifade eden Ann, vücudundaki yaralara rağmen filmin yapımcılarının sahnenin çekimleri için ısrar ettiğini belirtti.

At üzerindeki cinsel ilişki sahnesinin hem kendisi hem de çekim ekibi için zor bir süreç olduğunu dile getiren Ann, “Yönetmen o gün 12 saat boyunca at üzerinde ilişkiye girdiğimiz sahneyi çekmek için uğraştı. Kariyerimin en zor günüydü” dedi.



