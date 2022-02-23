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Arkadaşları cinsel organının büyüklüğü karşısında şaşırınca yetişkin film yıldızı olmaya karar verdi

23.02.2022 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’nin en popüler yetişkin film yıldızlarından biri olarak kabul edilen Danny D, kariyerine başlamaya karar vermesinde etkili olan bir anısını anlattı. Arkadaşlarının kendisini keşfettiğinden söz eden Danny D, mevcut işini bırakarak yetişkin film sektörüne adım attığını söyledi.

Arkadaşları cinsel organının büyüklüğü karşısında şaşırınca yetişkin film yıldızı olmaya karar verdi

İngiltere’nin en ünlü erkek yetişkin filmi yıldızlarından biri olan Danny D, arkadaşlarıyla gittiği bir festivalde hayatını değiştirecek bir karar verdiğini söyledi. Danny D olarak bilinen yetişkin oyuncu, JaackMaate'in Happy Hour podcast'inde sektöre giriş hikayesini anlattı. Arkadaşlarıyla Almanya’da bir festivalde eğlendikleri sırada onlara cinsel organını gösterdiğini itiraf eden Danny D, şaşkınlıkları karşısında bunu bir mesleğe çevirmeye karar verdiğini söyledi.

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15 yaşında okulu bıraktığını ve inşaatçı olarak çalıştığını ifade eden Danny D, arkadaşlarının cinsel organının büyüklüğü karşısında verdiği tepki üzerine sektörel bir değişiklik yaptı. Yetişkin film oyuncu olmaya karar verdiğini anlatan Danny D, kararından pişmanlık duymadığını ve aylık gelirinin kısa süre içinde üç katına çıktığını anlattı.

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sosyal medya penis
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