Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa sosyal medyayı salladı! İç çamaşırı giymeyince cesur paylaşımına beğeni yağdı

Yaz aylarının hemen başında bir Avrupa turuna çıkan sonrasında ise popüler turistik lokasyonlarda tatil yapan Khalifa’nın son rotası Birleşik Krallık oldu. İngiltere’deki bir sahil kasabasında yaptığı geziden kareleri paylaşan 29 yaşındaki ünlü ismin gönderisi sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı. Londra’nın sunabileceği en güzel imkanları örneklendirdiği gönderilerine kısa sürede beğeni yağdı.

“AYRILMAK KALBİMİ KIRDI”

İngiltere’deki bir sahil kasabası olan Whitstable Seafront’ta çekilen bir pozunu paylaşan Khalifa, “Son iki haftadır Whitstable'daydım ve ayrılmak kalbimi kırdı” notunu ekledi. Kasbanın gün batımlarını öven ve sahilde keyifli zaman geçirdiği anları sosyal medyadan paylaşan Khalifa, siyah bluzu ve gri eteğiyle çekilen pozuyla beğeni rekoru kırdı. Sosyal medya kullanıcıları fenomen ismin gönderisine büyük ilgi gösterdi. Sosyal medya kullanıcıları ünlü ismin güzelliğini öven yorumlarda hem fikir oldu.



