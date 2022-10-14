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Bekaret açıklaması sosyal medyada gündem oldu! “35 yaşındayım evlenmeden önce seks yapmayacağım”

14.10.2022 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hint asıllı Amerikalı model Sonali Chandra’nın bekaret açıklaması sosyal medyanın gündemine yerleşti. Özel hayatında seçici bir kişi olduğunu dile getiren Chandra, manevi konulara önem verdiğini söyledi. İkili ilişkilerin kendisini için kimi zaman zorlayıcı olduğundan söz eden Chandra, “Özel birini bekliyorum. 35 yaşındayım evlenmeden önce seks yapmayacağım” dedi.

Bekaret açıklaması sosyal medyada gündem oldu! “35 yaşındayım evlenmeden önce seks yapmayacağım”

Hint asıllı Amerikalı model Sonali Chandra Dr. Phil’in şovunda henüz hiç cinsel deneyimi olmadığını söyleyerek gündem olmayı başardı. 35 yaşında bakire olmasıyla gurur duyduğunu ifade eden Chandra, bir kişiyle hayatını birleştirmeden aynı yatağı paylaşmanın doğru olmadığını ifade etti. New Jersey'de Hindistanlı bir ailenin çocuğu olarak doğup büyüyen Chandra, sıkı yetiştirilme tarzının flört hayatını etkilediğini ve insanlara kolay kolay güvenmediğini ifade etti.

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HAYATININ AŞKINI ARIYOR

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Birkaç ilişki deneyiminden sonra erkeklerin kendisini büyük hayal kırıklığına uğrattığını dile getiren Chandra, hâlâ gerçek aşkı aradığını ifade etti. Hayalindeki erkeğin özelliklerinden söz eden Chandra, “Ben seksi kutsal ve özel buluyorum. Aslında seks kelimesini bile sevmiyorum onun yerine ‘sevişme’ kelimesini daha uygun buluyorum. Gerçekten aradığım kişiyi bulduğumda sevişmeye hazır olacağım. Ahlaklı ve etik, yakışıklı, hırslı, sağlık odaklı ve bana bir kraliçe gibi davranacak şövalye bir beyefendi arıyorum” dedi.

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Yetiştirilme tarzının sosyal hayatını derinden etkilediğini ifade eden Chandra, “Sıkı yetiştirilme tarzım flört hayatım üzerinde kesinlikle derin bir etki yarattı. Sosyalleşmeme izin verilmedi ve flört etmek büyük bir hayırdı. Biriyle çıkmak bir yaşam becerisidir ve bu beceriyi gençlik ve üniversite yıllarımda geliştirmem yasaktı. Günümüze hızlı bir şekilde ilerleyin, 35 yaşındayım, hala nasıl sevgili olunacağına dair hiçbir fikrim yok. Bir yetişkin olarak, bir yabancıyla tanışırsam bir çapkınla karşılaşacağımdan her zaman korkmuşumdur. Bunun yerine, yalnız hissetmemek için hafta içi her geceyi egzersiz yaparak geçiriyorum ve cumartesi ve pazar gecelerini stüdyo dairemde tek başıma geçiriyorum ki bu çok iç karartıcı, duygusal acımı dindirmek için akşam 8'de uyuyorum” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya bakire
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