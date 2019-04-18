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Eskişehir'de arkadaş kavgası: Birbirlerini bıçaklayarak öldürdüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 03:44 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, bir evde meydana gelen kavgada, birbirlerini bıçaklayan iki arkadaş hayatını kaybetti.

Eskişehir'de arkadaş kavgası: Birbirlerini bıçaklayarak öldürdüler

Alınan bilgiye göre, olay Şirintepe Mahallesi Candaş Sokak üzerinde bulunan tek katlı müstakil bir evde meydana geldi. Candaş Sokak'taki tek katlı evde yaşayan Cemal Kayalı (46) ile arkadaşı Kenan Metin (37) arasında iddialara göre henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

Ardından tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesiyle Kayalı ile Metin birbirlerini bıçakladı. Evdeki sesleri duyan çevredeki vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. 112 ekiplerinin ilk müdahalesinde iki arkadaşın hayatını kaybettiğini belirledi.

Daha sonra Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin can veren iki arkadaşın cesedini incelemesinin ardından cenazeler otopsileri yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

Polis ekipleri, iki kişinin ölümü ile ilgili çalışma başlattı.

(İHA)

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