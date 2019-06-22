Mynet Trend

Eskişehir’de aynı aileden 6 kişi brusella hastalığına yakalandı

sesamos sesamos
HABER  | 22.06.2019 21:01 | Son Güncelleme

Eskişehir’in merkez Bozdağ Mahallesi'nde aynı aileden 6 kişi iddialara göre yedikleri peynirden dolayı yakalandıkları brusella hastalığı sebebi ile tedavi altına alınırken, halk arasında tedirginlik oluşturan hastalıkla ilgili yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

Eskişehir’de aynı aileden 6 kişi brusella hastalığına yakalandı

İnsanlarda önemli halk sağlığı sorunlarına neden olan ve hayvanlardan insanlara bulaşan bir hastalık olan brusella, halk arasında Malta Humması, Akdeniz Humması ve Dalgalı Ateş olarak da biliniyor. Hastalık, genelde hayvanlarla doğrudan temas ya da bu hayvanların et, süt ve ürünlerinin tüketilmesi sonucunda insanlara bulaşıyor.

İddialara göre, Bozdağ Mahallesi'nde bulunan aynı aileden 6 kişi, yedikleri peynirden brusella hastalığına yakalandı. Vatandaşlar hastanede tedavi altına alınırken yetkililer de köyde incelemelerde bulundu. Yaşanan olay, Bozdağ Mahallesi sakinlerinde tedirginlik oluşturdu.

"VETERİNER ARKADAŞLAR DOLAŞTI, BİZLERLE GÖRÜŞTÜ İMZAMIZI ALDI"

Yaşadığı Bozdağ Mahallesindeki hastalıkla ilgili konuşan küçükbaş hayvan üreticisi Ömer Şenol, “Brusella hastalığı; marketten aldığınız sütten, kasaptan aldığınız etten de geçer. Ama kesin olarak bizde bir bulgu veya belirti yok. Sabah veteriner arkadaşlar dolaştı, bizlerle görüştü, imzamızı aldı. Zaten hayvanlarımızın hepsi kayıtlı. Genel olarak aşılarını yapıyoruz. Bizde şu an için sıkıntı yok” ifadelerini kullandı.

"BU HASTALIĞIN KESİN KAYNAĞI BURASI DEĞİL"

Şenol, veteriner hekimlerin hastalık şikayeti üzerine köye geldiklerini belirterek, “Bu hastalıktan benim bilgim yoktu. Veteriner hekimi arkadaşlar geldi, ‘Bozdağ’dan böyle bir şikayet var’ dediler. Birkaç kişi hastanede yatıyormuş. Bu hastalığın kesin kaynağı burası değil. Bozdağ, Yarımca veya civardaki köyden et alabilir, süt alabilir. Ama şu an bölgede böyle bir şey yok. Bunu marketten aldığın etten, sütten de geçer ama biz normalde peyniri kaynatırız süte çalmadan önce. Zaten etlerimiz pişiyor, hayvanlarımız da sağlıklı. Ben olayı veteriner hekimi arkadaşlardan öğrendim” şeklinde konuştu.

TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

Öte yandan Yunus Emre Devlet Hastanesi yetkilileri hastalığı doğrularken, rahatsızlanan vatandaşların tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Yedikleri peynirden brusella hastalığına yakalanan hastalardan 3’ü ayakta tedavi edilirken 3’ünün tedavisi ise sürüyor. Tedavileri devam eden hastaların genel durumlarının iyi olduğunu ifade edilirken, 1 hastanın taburcu edildiği diğer hastaların ise önümüzdeki hafta içerisinde taburcu edilebileceği bildirildi.

(İHA)

PARTNERÜnlü şarkıcı kimseye aldırış etmedi! Plajda çırılçıplak güneşlendi! Ünlü şarkıcı kimseye aldırış etmedi! Plajda çırılçıplak güneşlendi!
Tacizcisini öldüren 16 yaşındaki genç tutuklandıTacizcisini öldüren 16 yaşındaki genç tutuklandı
Görüntüler dehşete düşürmüştü! Karar verildiGörüntüler dehşete düşürmüştü! Karar verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
eskişehir bozdağ mahallesi brusella hastalığı

En Çok Okunan Trend Haberler

Özge Ulusoy Instagram'dan paylaştı

Özge Ulusoy Instagram'dan paylaştı

Şaşkına çeviren görüntü! İnekleri tarlada bu halde buldular

Şaşkına çeviren görüntü! İnekleri tarlada bu halde buldular

Genç kadının arkasından yaklaşıp...

Genç kadının arkasından yaklaşıp...

Tacizcisini öldüren 16 yaşındaki genç tutuklandı

Tacizcisini öldüren 16 yaşındaki genç tutuklandı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İşten çıkarıldı, fabrika önünde eylem başlattı! Engelli vatandaşın isyanı

İşten çıkarıldı, fabrika önünde eylem başlattı! Engelli vatandaşın isyanı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İmamoğlu'ndan ortak yayın açıklaması! 'Buradan RTÜK'e ve Yıldırım'a sesleniyorum'

İmamoğlu'ndan ortak yayın açıklaması! 'Buradan RTÜK'e ve Yıldırım'a sesleniyorum'

15'inci yüzyıldan kalma! Tam 100 bin dolar değerinde

15'inci yüzyıldan kalma! Tam 100 bin dolar değerinde

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tacizcisini öldüren 16 yaşındaki genç tutuklandı

Tacizcisini öldüren 16 yaşındaki genç tutuklandı

Dövülerek otobüsten indirilen kadının ağabeyi tutuklandı

Görüntüler dehşete düşürmüştü! Karar verildi

Meteoroloji'den kuvvetli ve sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den kritik uyarı: Sel, su baskını, yıldırım, dolu...

Törende İstiklal Marşı krizi! Görevliler müdahale etti

Törende İstiklal Marşı krizi! Görevliler müdahale etti

Meteoroloji'den kritik uyarı geldi! Sel, yıldırım, dolu...

Meteoroloji'den kritik uyarı geldi! Sel, yıldırım, dolu...

Sivaslılar, Binali Yıldırım'a destek için 100 otobüsle İstanbul'a geliyor

Yıldırım'a destek için 100 otobüsle İstanbul'a geliyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.