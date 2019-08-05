Mynet Trend

Eskişehir'de beraber yaşadığı kadını öldürüp intihar girişiminde bulundu

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 05.08.2019 14:16 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, beraber yaşadığı adam tarafından sabah saatlerinde bıçaklanarak öldürülen kadının son çığlıkları 'Beni kurtarın, öldürecek’ oldu. Cinayetin ardından intihara teşebbüs eden şahıs ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'de beraber yaşadığı kadını öldürüp intihar girişiminde bulundu

Olay Şirintepe Mahallesi Seymen Sokak üzerinde bir ikamette meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ülviye İnci (52) ile imam nikahlı olarak birlikte yaşadığı Taceddin Y. (42) arasında sabah saatlerinde henüz bilinmeyen sebepten tartışma çıktı. Başlayan tartışmanın kısa sürede büyümesi sonrasında olay kavgaya döndü.

'BENİ KURTARIN, ÖLDÜRECEK'

Darp edilen çaresiz kadın çığlıklar atarak 'Beni kurtarın, öldürecek' diye bağırdı. Sesi duyan komşuları polis ekiplerine haber verdi. Bu sırada kapıyı zorlayan komşular, kilitli olduğu için açamadı. Olay yerine gelen ekipler de kapıyı açamayınca çilingir çağrıldı. Çilingir yardımı ile açılan kapı sonrasında Ülviye İnci’nin aldığı bıçak darbeleri sonucunda olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

İNTİHARA TEŞEBBÜS ETTİ

Öte yandan cinayeti işleyen Taceddin Y. ise ardından intihara teşebbüs ederek vücudunun çeşitli yerlerinden kendisini yaraladı. Ağır yaralanan Taceddin Y., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayla ilgili incelemesini sürdürüyor.

Kaynak: İHA

PARTNERCanlı yayında bebek emzirdi, sosyal medya karıştı!Canlı yayında bebek emzirdi, sosyal medya karıştı!
Giresun'dan Guınness'e aday! Hikayesiyle dikkat çekiyorGiresun'dan Guınness'e aday! Hikayesiyle dikkat çekiyor
Akrep sandı şok gerçek sonra ortaya çıktı!Akrep sandı şok gerçek sonra ortaya çıktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
eskişehir cinayet

En Çok Okunan Trend Haberler

Meteoroloji'den sağanak yağış ve sel uyarısı

Meteoroloji'den sağanak yağış ve sel uyarısı

Sabah 05.30'da başladı! Tek tek kaldırılıyor

Sabah 05.30'da başladı! Tek tek kaldırılıyor

Kız kardeşi ve erkek arkadaşını yan yana gördü! Sonrası korkunç

Kız kardeşi ve erkek arkadaşını yan yana gördü! Sonrası korkunç

İmamoğlu'ndan İstanbullulara müjde!

İmamoğlu'ndan İstanbullulara müjde!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Tam 1.3 ton ağırlığında! Fiyatı dudak uçuklattı

Tam 1.3 ton ağırlığında! Fiyatı dudak uçuklattı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Mersin'de bulundu! Bakanlık açıklama yapmıştı

Mersin'de bulundu! Bakanlık açıklama yapmıştı

Büyük ikramiyeyi alan çiftçi, köyüne geri döndü

Büyük ikramiyeyi alan çiftçi, köyüne geri döndü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pikniğe giden vatandaşlar şoke oldu! 'Bunlar insan mı acaba?'

Pikniğe giden vatandaşlar şoke oldu! 'Bunlar insan mı acaba?'

Giresun'da denize 40 kilometre uzaklıktaki deniz feneri Guinness'e aday

Giresun'dan Guınness'e aday! Hikayesiyle dikkat çekiyor

Kahramanmaraş'ta 'Sarı Ömer' paniği! Hemen öldürdüler

Akrep sandı şok gerçek sonra ortaya çıktı!

Edirne'de sinek istilası!

Bir kenti istila ettiler: Pasaportları yok, uçup geliyorlar

2,5 yaşındayken otizm tespit edilen küçük Kağan sağlığına kavuştu

Çocuklarıyla hiç göz göze gelemeyince acı gerçeği öğrendiler

Vinç sepetinde evlilik teklifi

Genç kadın şaşkına döndü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.