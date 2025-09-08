YEMEK

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

Eskişehir’de yarım asırlık gelenek: Kahvecilerin 'koyun çanı' sesiyle müşteri daveti...

Eskişehir’de baharatçı ve kahveci esnafının yaklaşık 50 yıldır sürdürdüğü sıra dışı bir gelenek, şehrin ticaret kültüründe özel bir yer tutuyor. Halk arasında "koyun çanı" olarak bilinen ziller, dükkanların önünde sallanarak esnafın “Biz buradayız” deme biçimi haline geldi. Yarım asırdır bu geleneği yaşatan esnaflardan Metin Ağılönü, bu sesin sadece dikkat çekmekle kalmadığını, aynı zamanda geçmişten günümüze taşınan bir davet kültürünü temsil ettiğini belirtti.

Eskişehir’de yarım asırlık gelenek: Kahvecilerin 'koyun çanı' sesiyle müşteri daveti...

Eskişehir'de, baharatçı ve kahveci dükkanlarının önünde sallanan ziller, yaklaşık 50 yıldır süregelen bu gelenek, esnafın ‘Biz buradayız' deme biçimi olarak öne çıkıyor.

Bu zillerin sadece bir ses olmaktan öte olduğunu aktaran Metin Ağılönü, Eskişehir ticaretinde dükkan sahiplerinin müşterileri dükkanlarına davet etme yöntemi olarak kabul edildiğini söyledi.

Eskişehir’de yarım asırlık gelenek: Kahvecilerin koyun çanı sesiyle müşteri daveti... 1

"50 YILIN ÜZERİNDE BİR SÜRE OLABİLİR"

Zillerin en az yarım asırdır kullanıldığını vurgulayan esnaf Metin Ağılönü, bu sürenin daha da uzun olabileceğini söyledi. Ağılönü, "Bu gelenek yaklaşık 50 yıldır, belki daha da uzun süredir devam ediyor. Çocukluğumdan beri Eskişehir'de bu ziller var. Yıl olarak tam süresini bilmiyorum ama 50 yıldan fazla olabilir" ifadelerini kullandı.

Eskişehir’de yarım asırlık gelenek: Kahvecilerin koyun çanı sesiyle müşteri daveti... 2

"DİKKAT ÇEKME AMAÇLI KULLANILAN BİR ALETTİR"

Zillerin işlevi hakkında bilgi veren Ağılönü, koyun çanlarına benzetilen bu zillerin ‘toplama' işlevini çağrıştırdığını belirterek, "Genelde koyunlara çan takılır. Bunun sebebi, koyunları toplamak, nerede olduklarını bilmek ve ‘ben buradayım' demektir. Burada da aynı şekilde biz ‘buradayız, biz baharatçıyız, kahve satışımız var' demek için kullanıyoruz. Gelen müşterileri uyarmak, dikkatlerini çekmek için kullandığımız bir alettir" dedi.

"İNSANLARI DÜKKANLARA DAVET EDİYORUZ"

Bu geleneğin Eskişehir'de oldukça yaygın olduğunu dile getiren Ağılönü, "Eskişehir'de neredeyse tüm arkadaşlarımızda bu zil vardır. Başka bir özelliği yok aslında. Pazarcıların bağırması gibi düşünün; bağırmak yerine müziğe veya zile çevrilmiş bir yöntem. Böyle bir ortam oluşmuş Eskişehir'de. Biz de bu ortama ayak uydurmak için zillerimizi takıyoruz ve insanları dükkânlarımıza davet ediyoruz" dedi.

Eskişehir’de yarım asırlık gelenek: Kahvecilerin koyun çanı sesiyle müşteri daveti... 3

TURİSTLER ÖNCE ŞAŞIRIYOR, SONRA TEBRİK EDİYOR

Eskişehir'i ziyaret eden turistlerin bu zillere ilk başta şaşırdığını söyleyen Ağılönü, yaşadıklarını şöyle anlattı:
"Dışarıdan gelen turistler önce ‘Aaa koyun çanı, burada koyun mu var?' diye şaşırıyor. Sonra içeri girip biz açıklama yaptığımızda, ‘Ne kadar güzelmiş, ne kadar iyi bir şeymiş' diyerek bizi tebrik ettikleri de oluyor."

(İHA) Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
MasterChef yağlama tarifiMasterChef yağlama tarifi
MasterChef boiled pudding tarifi… MasterChef boiled pudding tarifi…

Anahtar Kelimeler:
Eskişehir kahve kahve öğütücüsü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tekin il binasına girdi, CHP'li vekiller makam odasına barikat kurdu

Tekin il binasına girdi, CHP'li vekiller makam odasına barikat kurdu

'Kafa kesme videoları' detayı kan dondurdu

'Kafa kesme videoları' detayı kan dondurdu

Gürsel Tekin'le oturan Ensar Aytekin elini masaya vurdu: 'Buraya 5 bin polisle gelinir mi?'

Gürsel Tekin'le oturan Ensar Aytekin elini masaya vurdu: 'Buraya 5 bin polisle gelinir mi?'

Flaş karar: CHP İstanbul il binasını kapatıyor!

Flaş karar: CHP İstanbul il binasını kapatıyor!

Oğuzhan Uğur CHP il binasını paylaşıp sert çıktı! "Yıkıldıysa Cumhuriyet bilelim"

Oğuzhan Uğur CHP il binasını paylaşıp sert çıktı! "Yıkıldıysa Cumhuriyet bilelim"

MasterChef yağlama tarifi

MasterChef yağlama tarifi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.