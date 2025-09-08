Eskişehir’de yarım asırlık gelenek: Kahvecilerin 'koyun çanı' sesiyle müşteri daveti...

Eskişehir'de, baharatçı ve kahveci dükkanlarının önünde sallanan ziller, yaklaşık 50 yıldır süregelen bu gelenek, esnafın ‘Biz buradayız' deme biçimi olarak öne çıkıyor.

Bu zillerin sadece bir ses olmaktan öte olduğunu aktaran Metin Ağılönü, Eskişehir ticaretinde dükkan sahiplerinin müşterileri dükkanlarına davet etme yöntemi olarak kabul edildiğini söyledi.

"50 YILIN ÜZERİNDE BİR SÜRE OLABİLİR"

Zillerin en az yarım asırdır kullanıldığını vurgulayan esnaf Metin Ağılönü, bu sürenin daha da uzun olabileceğini söyledi. Ağılönü, "Bu gelenek yaklaşık 50 yıldır, belki daha da uzun süredir devam ediyor. Çocukluğumdan beri Eskişehir'de bu ziller var. Yıl olarak tam süresini bilmiyorum ama 50 yıldan fazla olabilir" ifadelerini kullandı.

"DİKKAT ÇEKME AMAÇLI KULLANILAN BİR ALETTİR"

Zillerin işlevi hakkında bilgi veren Ağılönü, koyun çanlarına benzetilen bu zillerin ‘toplama' işlevini çağrıştırdığını belirterek, "Genelde koyunlara çan takılır. Bunun sebebi, koyunları toplamak, nerede olduklarını bilmek ve ‘ben buradayım' demektir. Burada da aynı şekilde biz ‘buradayız, biz baharatçıyız, kahve satışımız var' demek için kullanıyoruz. Gelen müşterileri uyarmak, dikkatlerini çekmek için kullandığımız bir alettir" dedi.

"İNSANLARI DÜKKANLARA DAVET EDİYORUZ"

Bu geleneğin Eskişehir'de oldukça yaygın olduğunu dile getiren Ağılönü, "Eskişehir'de neredeyse tüm arkadaşlarımızda bu zil vardır. Başka bir özelliği yok aslında. Pazarcıların bağırması gibi düşünün; bağırmak yerine müziğe veya zile çevrilmiş bir yöntem. Böyle bir ortam oluşmuş Eskişehir'de. Biz de bu ortama ayak uydurmak için zillerimizi takıyoruz ve insanları dükkânlarımıza davet ediyoruz" dedi.

TURİSTLER ÖNCE ŞAŞIRIYOR, SONRA TEBRİK EDİYOR

Eskişehir'i ziyaret eden turistlerin bu zillere ilk başta şaşırdığını söyleyen Ağılönü, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Dışarıdan gelen turistler önce ‘Aaa koyun çanı, burada koyun mu var?' diye şaşırıyor. Sonra içeri girip biz açıklama yaptığımızda, ‘Ne kadar güzelmiş, ne kadar iyi bir şeymiş' diyerek bizi tebrik ettikleri de oluyor."

(İHA) Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır