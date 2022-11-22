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Eskişehir'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

22.11.2022 07:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de içkili eğlence mekanlarının bulunduğu sokakta çıkan silahlı kavgada ağabey ile kardeşi yaralandı.

Eskişehir'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Silahlı kavgaya dönüşen olayda Recep A. ile kardeşi Şükrü A. bacaklarından yaralandı.

112 Acil Servis sağlık ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Yunus Emre Devlet Hastanelerine kaldırılan iki kardeşin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli A.G'yi suç aleti tabancayla yakaladı. Kaçan diğer bir şüphelinin ise yakalanması için çalışma başlatıldı.

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