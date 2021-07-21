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Eskişehir'de jandarma ekipleri helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi

21.07.2021 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de jandarma ekipleri helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kurban Bayramı tatili nedeniyle helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk alanındaki Eskişehir'i Bursa, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar ile Ankara'ya bağlayan kara yollarında Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde havadan denetim yaptı.

Kural ihlali yapan sürücüleri havadan tespit eden ekipler, uygulama noktalarına bilgi verdi.

Helikopterli denetimde İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ile İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar'a İl Jandarma Komutan Yardımcısı Kıdemli Albay Durmuş Yöndem, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Özcan Arpacı eşlik etti.

Heyet, Eskişehir-Seyitgazi kara yolu Karapazar mevkisindeki, jandarma yol uygulama noktasındaki denetimlere de katıldı.

Seyahat eden vatandaşlarla bayramlaşan heyet, araçlarda bulunan çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

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